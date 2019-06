von Hans-Jürgen Kommert

Die achte Auflage der Französischen Nacht in Schönwald brachte einen Rekord – und zwar bei den Temperaturen und bei den Besuchern. „So heiß war es noch nie bei unserem, wie man sieht, beliebten Straßenfest“, waren sich die Einheimischen einig. Alle fünf Jahre, stets am letzten Juni-Wochenende, findet dieses Fest als Hommage an die Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Bourg-Achard statt.

Unterstützt von Bürgermeister Christian Wörpel, Hauptamtsleiter Andreas Herdner und Bauhofchef Christof Hock (hinten, von links) schreitet Jean-Pierre Denis zur Tat und eröffnet mit einem mehr oder weniger kühlen Guss aus dem Bierfass die achte Französische Nacht. Bilder: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die Hitze schlug sich zunächst allerdings auf die Besucherzahlen und deren Verhalten nieder: Es dauerte eine ganze Zeit, bis sich die Straße füllte, dann aber richtig. Gäste aus der gesamten Raumschaft und weit darüber hinaus sorgten dafür, dass sich mehrere Tausend Menschen durch die Hauptstraße der kleinen Kurgemeinde schoben und sich an einem oder mehreren der etwa 25 Stände mit diversen Speisen und Getränken versorgten. Praktisch alle Angebote zeigten die Verbundenheit mit der Partnergemeinde in der Normandie auf. Deutsch-französisch waren die Leckereien, französische Weine und Gaumenfreuden à la France waren der Renner.

Auch der Chor der Grundschule gibt seine Visitenkarte ab. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Beteiligt waren neben Vereinen, Gastronomen und der Gemeinde selbst auch die heimische Grundschule und der Kindergarten, die entweder mit Auftritten oder einem Stand für Kurzweil sorgten. Zwei Bühnen waren aufgebaut, auf denen viele musikalische und künstlerische Acts ebenfalls für beste Unterhaltung sorgten.

Bis tief in die Nacht hinein wird ausgiebig gefeiert, gescherzt und gelacht, ein friedliches Miteinander, das erst bei Tagesanbruch gestört wird, da ab 5 Uhr die Bundestraße wieder geöffnet werden muss. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Bei der Eröffnung nach den Schüssen der Böllerschützen durch Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel und seinen französischen Kollegen Jean-Pierre Denis aus Bourg-Achard wurde über die 55-jährige Freundschaft der beiden Gemeinden gesprochen. Erst vor wenigen Tagen war eine große Abordnung der Schönwälder zu Gast an der Seine.

Die Dance Devilz aus Furtwangen begeistern mit „Space“. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Nach den Reden der beiden Bürgermeister und dem französischen Vorsitzenden des Partnerschafts-Komitees, Patrice Simon, übersetzt durch die Vorsitzende des Schönwälder Partnerschafts-Komitees, Ruxandra Fürtjes und Isabelle Dessward, gab es die Übergabe des Gastgeschenks, einer Sitzbank mit metallener Rückenlehne mit dem Wappen der Schwarzwaldgemeinde. Anschließend durfte sich der französische Gemeindechef mit dem Anzapfen eines Bierfasses beschäftigen. Wörpel konnte im Gegenzug ganz entspannt den Zapfhahn eines Weinfasses angehen, dann flossen Freibier und Freiwein in Strömen.

Bluesquamperfect sind seit Jahrzehnten ein Garant für gute Veranstaltungen. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Dies war zugleich Auftakt für das kurzweilige Programm auf zwei Bühnen: Der Burger-Group-Bühne in der Einmündung der Bourg-Achard-Straße und der Volksbank-Bühne bei der Metzgerei Winterhalter. Unterwegs zwischen den Bühnen waren stets mehrere Staßenkünstler, beispielsweise eine Dreiergruppe Stelzenläufer in Fantasiekostümen oder ein Herr in Frack mit Zylinder, der mit Roboter-Bewegungen in Erstaunen versetzte.

Ein echtes Highlight ist die Gruppe Slamjam. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Sportlich bewiesen die Schonacher Hot Steps wie auch die Furtwanger Dance Devilz auf ihren Abschiedstourneen ihre tänzerische Klasse. Musikalisch nahmen die Schüler der Richard-Dorer-Grundschule schon mal Abschied von ihrem Schulleiter Bernhard Läufer, der in den Ruhestand geht, während in der Ortsmitte die Musikerinnen der Kurkapelle Schönwald ihren Auftritt hatten. Ein musikalisches Feuerwerk mit den heimischen Alphornbläsern und den Bands Nostalgiques, Bluesquamperfect und Slamjam Hiprock sorgte für Stimmung bis in die Nacht. Besonders die Slamjammer sind in der Region eher nicht bekannt und fanden etliche Bewunderer.

Die Hot Steps aus Schonach sind immer wieder ein Hingucker. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Bis tief in die Nacht hinein wurde ausgiebig gefeiert, gescherzt und gelacht, ein friedliches Miteinander, das erst bei Tagesanbruch ein Ende fand, da ab 5 Uhr die Bundestraße für den Verkehr wieder geöffnet werden musste.