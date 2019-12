von Hans-Jürgen Kommert

Vor etwa zwölf Jahren hatte Michaela Bek von einer Kollegin erfahren, welches Leid allein durch Armut entsteht – im südostafrikanischen Staat Malawi. Damals war sie mit Martina Henke in das afrikanische Land im Südosten des Kontinents gereist, um im Missionskrankenhaus in Kapiri einfach zu helfen. „Wer das einmal angefangen hat, den lässt es nicht mehr los“, erzählt sie.

Malawi sei ein karges, trockenes Land, und dennoch seien die Menschen dort mit dem Wenigen zufrieden, was es hergibt. Kapiri steht noch immer auf ihrer Agenda, mittlerweile hat sie auch ihre Geschwister mit eingebunden. Allerdings sieht Michaela Bek auch die hohen Kosten der Anreise, die beide privat bezahlen.

Stifte massenhaft

Das „Health Center“ in Kapiri ist seit Jahren fertig gestellt, ein Ehepaar aus Holland hatte damals die Einrichtung übernommen. Auch die angeschlossene Kirche habe einen neuen Boden bekommen und eine ebenfalls dabei befindliche Schule wurden großzügig unterstützt. Auch in diesem Herbst brachte Michaela Bek wieder Massen an Stiften für Schüler mit – der Stolz der jungen Afrikaner.

Große Begeisterung bricht aus wegen der bunten Stifte, die Martina Henke und Michaela Bek für die Schulkinder mitbringen. Sie sind der Stolz der jungen Afrikaner. | Bild: Verein Malawi-Hilfe

Wie bereits im Frühjahr beim Besuch der beiden Pfarrer aus Kapiri im Kindergarten St. Antonius in Schönwald verkündet, ist das neueste Projekt eine Krankenstation mitten im Busch.

Verheerender Zyklon

Sie seien gemeinsam mit den beiden „Fathers“ in einem weit draußen liegenden Dorf gewesen, das ebenfalls von dem verheerenden Zyklon verwüstet worden war, der im Frühjahr durch einige Staaten Afrikas gezogen war. Dächer wurden wiederhergestellt, die Schule soll wiederaufgebaut und es soll eine Krankenstation entstehen, weitab jeglicher Zivilisation.

So soll die Krankenstation aussehen, wenn sie fertig ist. | Bild: Verein Malawi-Hilfe

„Die Leute müssen viele Stunden laufen, um medizinische Hilfe zu bekommen“, sagt Bek. Bei Baubeginn wurden beispielsweise 200 Sack Zement zur Baustelle transportiert, vier Stunden Fußmarsch mit Säcken, traditionell auf dem Kopf. 100 000 Ziegelsteine wurden aus Wasser und dem lehmigen Boden selbst hergestellt und auf einem riesigen Haufen gebrannt. Nun entstehen derzeit der Boden und die Wände, Betten werden ebenfalls hergestellt – hier täte ein guter Akkuschrauber mit allem Drum und Dran Not, da es zwar Schrauben gebe, aber keine Werkzeuge dazu.

„Die Betten in Kapiri sind genagelt, was nicht wirklich lange gut hält“, erzählt Bek erschüttert. Die Diözese Rottenburg hat einen geländegängigen Pickup gesponsort. Den fährt Pfarrer Peter seit Neuestem. Damit können Gerätschaften an diesen abgelegenen Ort gebracht werden, erzählt Michaela Bek.

