von Claudius Eberl

Laut Bürgermeister Christian Wörpel waren die Sanierung der Franz-Schubert-Straße und des Keppler-Wegs sowie der Gehweganbau in der Anton-Bruckner-Straße für 2019 eingeplant. Daraus sei aus verschiedenen Gründen allerdings nichts geworden. „Immerhin haben wir die Bourg-Achard-Straße in Angriff genommen“, sagte Bürgermeister Christian Wörpel in der Gemeinderatssitzung. Nun sollen die geplanten Projekte 2020 umgesetzt werden. Die Arbeiten wurden per Mehrheits-Beschluss der Räte vergeben. Sebastian Duffner enthielt sich.

