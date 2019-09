von Hans-Jürgen Kommert

Harte Arbeit hatte einmal mehr der Skiclub Schönwald, der mit rund 40 Helfern am Wochenende den SV-Cup Biathlon im Rothaus-Loipenzentrum im Weißenbach auszurichten hatte. Gemeldet waren insgesamt 111 junge Sportler, an den Start gingen letztlich 104. Mit dabei waren auch einige junge Sportler des Skiclubs.

Neue Gesichter bei der Auswertung: Natürlich steht Adolf Wehrle noch immer zur Verfügung, doch Jan Iljazovic und Daniel Kuner greifen nun junge Helfer an, Manuela Duffner ist seit Jahren eine Bank – und mit Markus Färber gibt es nun auch Hilfe aus St. Georgen (von links). | Bild: Kommert

Die Laser- und Schnupperklassen hatten dabei drei Mal 500 Meter als Crosslauf zurückzulegen – mit zwei Schießeinlagen mit dem Lasergewehr dazwischen. Schon hier wurde klar: Um den Nachwuchs muss man sich in Schönwald nicht sorgen. So konnten sich Gil Schlieter und Raphael Perenthaler in der Laserklasse 1 (Schüler acht bis neun) die Plätze zwei und drei sichern, nur knapp hinter dem Sieger. Dabei bewiesen sie eine ausgezeichnete Treffsicherheit. Bei den gleichaltrigen Mädchen lief Mira Werner auf den Bronzerang.

Auch in weiteren Läufen zeigten Sportler aus dem Skidorf ausgezeichnete Leistungen, so konnte bei den Schülerinnen 12/13 Leni Duffner den Sieg nach Hause fahren, ihre Schwestern Jana und Marie belegten die Plätze drei und vier.

„Le Mans-Start“ heißt bei den jungen Biathleten zuerst Schießen, dann durchstarten. | Bild: Kommert

Beim anschließenden RWS-Cup-Schießen, bei dem auf eine ganz normale Ringscheibe geschossen wurde, gewann Jana mit 186 Ringen, auf den Plätzen vier bis sechs und Platz acht folgten weitere Schönwälder Mädels – und auch bei den Jungs konnten sich einige im vorderen Feld platzieren. Die Schülerklassen 12/13 (4,5 Kilometer) und 14/15 (5,5 Kilometer) waren per Skiroller unterwegs, alle fuhren mit denselben, wegen der Chancengleichheit. Um die Abfahrt zu entzerren, wurde der so genannte Le-Mans-Start angewendet, bei dem zunächst geschossen wurde – wer fertig war, ging auf die Strecke. Wegen der schieren Anzahl der Läufer in diesen Altersklassen wurde in zwei Wellen gestartet, da nur 14 Schießstände zur Verfügung standen.

Streckenchef Christof Eschle hatte für die Läufer interessante Strecken bereitgestellt, der Start wurde direkt am Schießstand vorgenommen, und die Läufe starteten zunächst gegen die normale Laufrichtung.

Leichtes Spiel hatte Schießstandleiter Benjamin Hirt – alles ging sehr diszipliniert vonstatten. Als Wettkampfleiter stand der erfahrene Günter Faller an der Skirollerstrecke. Relativ wenig Beachtung fand die Veranstaltung indes bei der Bevölkerung. Anwesend waren natürlich die Eltern, deren Kinder in den Wettkampf eingriffen, ansonsten sah man kaum Zuschauer. Öfter eingreifen musste Moderator Heinz-Jürgen Müller – er scheuchte Kinder von der Strecke, die unbeabsichtigt die Läufer behinderten.

Einmal mehr gab es wieder Lob von allen Seiten für eine perfekte Organisation. Adolf Wehrle stand noch immer seinen Mann bei der Auswertung – auch wenn seine Nachfolge geklärt scheint. Für die Auswertung zeichnete diesmal Jan Iljazovic zuständig. Beim Aufbau der Anlage ist sehr viel Akribie notwendig, hier war Daniel Kuner zuständig.

Kaum sind die Nacharbeiten der Veranstaltung abgeschlossen, wird schon die nächste vorbereitet, das „Wälderspringen im Schewald“ an den Jugendschanzen am 6. Oktober.