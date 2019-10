Die Feuerwehr Schönwald besuchte im Rahmen des Helfertags der Schulen die Richard-Dorer-Schule. Insgesamt waren 40 Schüler der Schönwälder Schule dabei.

Die Feuerwehr musste wegen der Baustelle rund um die Schule und Bourg-Achard-Straße deshalb an das Franzosenheim über Schönwald ausweichen. Was aber nach einem kurzen Spaziergang kein Problem bei schönem Herbstwetter war.

Den spannenden Tag begann die Feuerwehr mit einer kleinen Theorieeinheit im Klassenzimmer der Schüler der zweiten und dritten Klasse, einer Gemeinschaftsklasse sowie der vierten Klasse. In diesem Teil ging es um Themen, die später dann auch in der Praxis umgesetzt wurden, wie das Absetzen eines Notrufs, Zündquellen und Entzündbarkeit, Verhalten im Brandfall oder bei Gefahren, Brennen und Löschen in Theorie und Praxis, die Vorstellung der Wehr und ihrer Aufgaben, der Umgang mit Feuerlöscher und Löschdecke sowie die Funktion eines Rauchmelders.

Den richtigen Umgang mit Feuerlöschern erklärte die Feuerwehr Schönwald am Franzosenheim. | Bild: Feuerwehr

Die Kinder durften bei der praktischen Ausbildung am Franzosenheim in Schönwald dann auch den Umgang mit einem richtigen Feuerlöscher üben.