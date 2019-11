von Hans-Jürgen Kommert

Die Aktionsgruppe „Aktiv für Schönwald“ hat sich zu einem Helferfest getroffen. Bei einem leckeren Essen, das die Metzgerei Winterhalter beisteuerte, ließen die Mitglieder das Jahr Revue passieren.

In wenigen Wochen wollen die Mitglieder der Gruppe die Weihnachtsdekoration im Ort aufbauen. Ein Zeichen dafür, dass es langsam in die Winterruhe übergeht, was aber für die Gruppe eher Theorie darstellt. Denn im neuen Jahr steht wiederum der Abbau der Figuren an – und sicherlich fällt der Gruppe auch wieder Neues ein.

Das große Plus seit diesem Sommer: In den Räumen der Firma Wedo mitten im Ort haben die Aktivisten ganzjährig die Möglichkeit, wettergeschützt arbeiten zu können.

Leuchtturmprojekt

Doch nun war zunächst diese kleine Feier angesetzt, zu der Bürgermeister Christian Wörpel nicht nur als Dank für die Tätigkeit der Gruppe die Getränke beisteuerte, sondern seinen Dank persönlich überbrachte. Er hob dabei das diesjährige Leuchtturmprojekt der Gruppe hervor, die Friedhofskapelle, sondern auch die anderen Aktivitäten, die allesamt das Dorf attraktiver machten. Er werde AfS stets unterstützen, wo das nötig sei, betonte er.