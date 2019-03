von Hans-Jürgen Kommert

Als er 1983 das Amt übernahm, wurde ihm kurz danach eröffnet, dass man die Schießbahn wegen gravierender Mängel schließen werde – ein Auftakt nach Maß. Doch diese, wie viele weitere teure Maßnahmen, stemmte die Schützenfamilie – zuletzt den Anschluss an die Kanalisation, bei dem nun in diesem Jahr die Abrechnung erfolgen wird. Schatzmeister Armin Kuss konnte jedoch feststellen, dass die Gelder da sind, dank starker Aktivitäten und einer restriktiven Geldpolitik.

53 der mehr als 230 Mitglieder waren ins Vesperhäusle des Reintertonishofs gekommen, um dem langjährigen Vorsitzenden ihre Aufwartung zu machen. Anstelle seines berüchtigten Zitats erklang am Ende seines Berichts das Lied „Time to say good bye.“

Zahlreiche Aktivitäten

Schriftführerin Sandra Storz berichtete auch über die Aktivitäten außerhalb der Wettkämpfe. Das begann im Februar mit dem Fasnetausklang. Bei einem Laienkegelturnier in Unterkirnach trat man an, dazu kamen Wanderungen, das Oktoberfest, der Weihnachtsmarkt und die Nikolausfeier mit Krönung des Schützenkönigs. Die Schützenwoche sei ebenso gut verlaufen wie das Oktoberfest, das die Schützen gemeinsam mit den Wälderhexen gestaltet.

Sportlich erfolgreich

Auch sportlich sei man erfolgreich gewesen, berichtete Schützenmeister Klaus Storz. Die erste Mannschaft mit einem sehr erfolgreichen Jungschützen Pius Fattler belegte Rang vier in der Kreis-Oberliga, die Zweite mit einem ebenfalls jungen Schützen Patrick Kern als bestem Schützen wurde zweite in der Kreisklasse, wo auch die dritte Mannschaft mit Thomas Kern einen sicheren Schützen hatte. Mit dem Kleinkalibergewehr liegend erreichte Schönwald I in der Kreisoberliga Platz zwei, mit Gebhard Kienzler als Gesamt-Zweitem als sicherstem Schützen; die Zweite konnte sich Platz vier sichern, mit Manuel Fehrenbach als bestem Schützen.

Die Königsdisziplin Dreistellungskampf sah eine Schönwälder Mannschaft auf Rang fünf. Die Ergebnisse des Königsschießens sind bekannt.

In Kreis und Land vorne mit dabei

Bei den Kreismeisterschaften startete der Verein 44 Mal. Mit insgesamt 17 Medaillen trat man den Heimweg an. Pius Fattler mit dem Luftgewehr und Erika Kaltenbach mit dem Sportgewehr wurden Kreismeister. Rolf Hübner wurde Vizemeister im KK liegend, dazu gab es zehn dritte Plätze. In den Mannschaftswertungen ging Platz 1 mit dem Luftgewehr an Manuel Fehrenbach, Max Weis und Tobias Moser, die KK-Liegend-Mannschaft mit Mathias Fehrenbach, Thomas Kern und Max Weis wurde ebenfalls Kreismeister, dazu gab es zwei dritte Plätze.

17 Starts gab es dann bei den Landesmeisterschaften, Ergebnis waren zwei Silbermedaillen, die Pius Fattler (Luftgewehr) und Rolf Hübner. Letzterer startete dann gemeinsam mit Gebhard Kienzler bei den Deutschen Meieterschaften in München.

Böllernder Start ins Jahr

Schussmeister Dietmar Kuner und seine Böllerschützen begannen ihr Jahr am 1. Januar mit dem allseits beliebten Neujahrsschießen, am 6. Januar war dann der Fasnetstart, bei dem eine kleine Abordnung seit Jahren in Unterkirnach antritt. Einen großartigen Antritt habe man bei Narrentreffen auf dem Hardt gehabt, bei Hornschlittenrennen waren die Böller ebenfalls Programmpunkt.

„Ihr seid der einzige Verein, bei dem von einer Familie gesprochen wird“, betonte Bürgermeister-Stellvertreter Adalbert Oehler. Der Verein leiste eine beachtliche Arbeit vor allem mit jungen Leuten.

Wahlen bringen Veränderungen

Kleine Überraschungen gab es bei den Wahlen: Auf Rudi Schätzle folgte Tobias Moser als Oberschützenmeister, den freiwerdenden Platz als Schützenmeister nimmt wieder Klaus Storz ein, der für ein Jahr Platz für den Lehrling Tobias Moser gemacht hatte.

Dafür verzichtet Storz auf das Amt des Sportleiters und macht Platz für Mathias Fehrenbach als jungen Nachfolger, zweiter Schussmeister bleibt Jürgen Obergfell. Vroni Storz wird zweite Kassiererin, Thomas Kern bleibt stellvertretender Jugendleiter, Max Weis Medienreferent und Patrick Kern erster Beisitzer. Reimund Kuner bleibt zweiter Beisitzer, als dritter Beisitzer steht erneut Manuel Fehrenbach bereit. Kassenrevisoren bleiben Klaus Dold und Hans-Jürgen Hirt.