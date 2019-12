Schönwald vor 4 Stunden

Rotes Kreuz feiert mit Senioren und stellt neue Mitarbeiter vor

Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes hat ein sehr gelungenes kleines Fest für die vielen Senioren in Schönwald auf die Beine gestellt. Vorsitzender Harald Hafner konnte am ersten Advent etwa 60 ältere Mitbürger in der Uhrmacher-Ketterer-Halle begrüßen. Die ließen sich von den Lebensrettern bewirten.