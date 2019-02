von Hans-Jürgen Kommert

Seit vielen Jahren gibt es die Roten Brüder. Das sind Männer aus der Raumschaft Triberg, die gemeinsam mit dem „Rote Buur“ Lukas Duffner aus Schönwald in dessen Weinberg bei Ettenheim-Weiler gestiegen sind, um ihn dort zu unterstützen. Dazu gehört auch Pfarrer Andreas Treuer. Nun haben die Roten Brüder, namentlich Hubert Fehrenbach, eine Sachspende zugunsten der Weißenbacher Bruder-Klaus-Kapelle getätigt: Zwei kostbare Stolen gab es für die Schönwälder Kapelle und den Pfarrer.

Benediktinerinnen sind für ihre Seidentücher berühmt

Das Besondere: Die Festtags-Stola ist eine Batik-Arbeit auf Seide und zeigt den Guten Hirten. Die Benediktinerinnen aus dem Kloster Santa Hildegardis in Orselina im Tessin haben sie gefertigt. Die Frauen fertigen die Seidentücher selbst und auch die Batik-Arbeiten des Klosters sind weltweit berühmt.

Ein Teil der Seide kommt aus der eigenen Seidenerzeugung, da das Kloster viele Maulbeerbäume besitzt, auf denen die Seidenraupen bis zur Verpuppung leben, so der Priester. Gefertigt habe Schwester Romana die Stola. Sie sei noch Schülerin bei Oskar Kokoschka gewesen, dem großen zeitgenössischen österreichischen Maler des Expressionismus und der Wiener Moderne, erzählte Treuer. Von eigentlich unschätzbarem Wert seien die beiden gespendeten Kunstwerke.

Die Alltags-Stola kommt aus der zweiten Dependance der Benediktinerinnen im Kloster Sainte Lioba in Simiane-Collongue in der Provence – auch dies eine Arbeit aus Seide, vielleicht nicht ganz so kostbar wie die Festtags-Stola, aber dennoch ein wertvolles Stück.

Auch das Marienbild stammt aus dem Tessin

Beide Stolen korrespondieren mit zwei gebatikten Bildern in der Schönwälder Kapelle, vor allem mit dem beherrschenden Marienbild aus dem Tessin, das vor etwas mehr als einem Jahr erst in der Bruder-Klaus-Kapelle geweiht worden war.

Die Bruder-Klaus-Kapelle im Schönwälder Weißenbach. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Mit Pfarrer Treuer freuten sich Mesnerin Ursula Kienzler, die auch dem Geistlichen half, die Festtags-Stola sauber anzulegen. Bei der Übergabe waren die Roten Brüder Lukas Duffner, Hubert Fehrenbach, Hans Rapp, Manfred Wehr, Karl Annuss, Hans Probst, Siegfried Heim sowie Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel dabei.