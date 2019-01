von Hans-Jürgen Kommert

Die Besucher des Schönwälder Hallenbads können sich freuen: Das kleine Schwimmbad-Restaurant hat geöffnet. Schwimmen jedoch ist derzeit nicht möglich: Wieder einmal ist es die Lüftung, die Probleme macht, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Schwimmen ist im Triberger Hallenbad derzeit nicht möglich, lediglich das kleine Schwimmbad-Restaurant hat geöffnet. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

„Im Jahr 2008, also vor erst rund elf Jahren, wurde die Lüftungsanlage für 117 000 Euro erneuert. Man hat der Gemeinde das Ding damals als ‚Mercedes unter den Lüftungsanlagen’ verkauft. Heute wissen wir, dass dies vor allem die Ersatzteil-Kosten betrifft“, ärgerte sich Bürgermeister Christian Wörpel auf Anfrage. Schon mehrfach sei die Anlage ausgefallen, die Kosten seien meist recht hoch.

Riesiger Investitionsstau

Auch die Chlor-Impfanlage ist relativ neu. Sie wurde erneuert, als die alte Ozon-Anlage den Geist aufgab. Laut Wörpel seien ins Hallenbad in den vergangenen zehn Jahren zusätzlich 85 000 Euro investiert worden. Dennoch wisse er um den riesigen Investitionsstau, vor allem was die Rohrleitungen des Bades betrifft – die seien schon arg in die Jahre gekommen.

Gefahr des Nichtschwimmer-Lands

„Das Ende vom Lied heißt heute oftmals Schließung, was ich persönlich für sehr schlecht halte“, sagt Wörpel. „Deutschland darf nicht zum Nichtschwimmer-Land werden. Leider ist die Zuschuss-Situation in Baden-Württemberg für Bäder allgemein nicht sehr gut – auch in einer benachbarten Gemeinde spricht man derzeit intensiv über das Hallenbad“, erinnerte er.

Zwar werde die Lüftung nicht unmittelbar für den Badebetrieb gebraucht. Aber ohne gehe es halt auch nicht, weil man ansonsten die Feuchtigkeit nicht weg bekomme, so Wörpel weiter. Vor allem an den Warmbadetagen sei Schimmelbildung zu befürchten, daher halte die Gemeinde das Hallenbad lieber geschlossen.

Für die Wiederinbetriebnahme hofft der Bürgermeister darauf, dass die Herstellerfirma ihre Prognosen für die Lieferung des Ersatzteils einhalten kann. Dann könne recht bald wieder geöffnet werden. „Wir werden so schnell als möglich bekannt geben, ab wann wieder geöffnet ist“, versprach der Wörpel abschließend.