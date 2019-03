von Hans-Jürgen Kommert

Klein, aber fein – so darf man den Umzug bei der Schönwälder Fasnet getrost bezeichnen. Alle Schönwälder Vereinigungen, von den Hirtebuebe über FC- und Wälderhexen bis hin zum Weiherma, sind generell dabei, auch die Lochemer fehlen nie.

Frösche und Fische freuen sich aufs Naturfreibad. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Unter der Führung von Fasnetpolizist Ralf Schilli zogen die Narren am Fasnetsonntag in Richtung Uhrmacher-Ketterer-Halle – und heuer war sogar der Rittwald-Flodderer wieder einmal dabei.

Was sich da so alles in unserem kleinen Wald tummelt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Auch in diesem Jahr hatte der Hirtebue die Bevölkerung eingeladen, mitzumachen – mit eigenen Themen und völlig losgelöst. Das verhalf dem Umzug zu einem richtig bunten Bild. Da waren ebenso vertreten die Freunde des Naturfreibads, aber auch Gruppen wie die Disco-Kugeln aus Schonach, die es nach dem Kinderumzug am Donnerstag daheim am Sonntag in den Nachbarort zog. „Der kleine Wald“ bot ebenso kleine Drinks an. Um ihren 60-er zu feiern, suchten die Lochemer noch Männer und Frauen zum Fest. An Renates Lädele harrte die Jury, um die Einfälle der Gruppierungen zu bewerten, da es eine Prämierung gab. Für Stimmung sorgten neben dem Musikverein Kurkapelle auch wieder einmal die Musikanten aus dem Baslertal.

Obwohl sie zu den älteren Figuren im Scheewald zählen, sieht man die Rittwald-Flodderer eher selten. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die Wälderhexen bewiesen einmal mehr, dass die heutigen zauberkundigen Frauen nicht mehr auf den Besen angewiesen sind – sie kommen per Quad, mit Anhänger. Und für so manche Zuschauerin endete der Umzug in diesem Anhänger, der mit gehäckseltem Stroh und Sägespänen gefüllt war. Die FC-Hexen verarzteten so machen Besucher, der zuvor den Wälderhexen zum Opfer gefallen war. Und wer Pech hatte und eigentlich ungeschoren davon gekommen war, den versorgte der relativ starke Wind. Am Ende war die Uhrmacher-Ketterer-Halle Sammelpunkt, so mancher hatte auch den Eschlekeller oder andere Lokalitäten zum Ziel erkoren.