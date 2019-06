von Jürgen und Valérie Reis

Bereits vor zwei Jahren erging die Einladung von Jean-Pierre Denis, dem Bürgermeister der Schönwälder Partnergemeinde Bourg-Achard an die Schwarzwaldgemeinde für ein Wochenende zur alle fünf bis sechs Jahre stattfindenden Armada, einer Parade von circa fünfzig teils historischen Segelschiffen auf der Seine.

Der Einladung gefolgt waren der Bürgermeister und seine Gemeinderäte, das Partnerschaftskomitee und an alle interessierten Bürger und Freunde der Partnerschaft.

Die Schönwälder geben ein Konzert vor malerischer Kulisse. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Die Partnerschaftskomitees auf beiden Seiten unter der bewährten Führung von Ruxandra Fürtjes (Schönwald) und Patrice Simon (Bourg-Achard) organisierten seither mit ihren schlagkräftigen Komiteemitgliedern und Helfern den Ablauf dieses Unternehmens. Freitags begann die Reise mit einer Busfahrt, die auch durch die Metropole Paris mit wunderbaren Ausblicken führte.

Die großen Segel brauchen auch eine große Mannschaft. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Die 48-köpfige Reisegruppe wurde dann am frühen Abend in der Festhalle von den Gastgebern sehr herzlich begrüßt und nach einem Begrüßungsschluck mit gemeinsamem Abendessen, begleitet mit ersten Klängen der Alphornbläser von den aufnehmenden Gastfamilien übernommen.

Die Zuhörer sind begeistert von den Alphornbläsern. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Programmgemäß ging am Samstagmorgen die erste Etappe in das 25 Kilometer entfernte Rouen, wo bereits die besagten Segelschiffe am Hafen in Reih und Glied auf ihre teilweise sehr lange Rückreise in alle Welt und vorher natürlich auf ihre staunenden Heerscharen von Besuchern warteten.

Belohnung für die fleißigen Musiker. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Ein traumhafter abwechslungsreicher Tag für die Schönwälder mit einem zwar anstrengenden aber tollen Stadtbummel durch die pittoreske Normandiemetropole, die man auch gerne die Stadt mit den hundert Kirchtürmen bezeichnet, ging damit aber noch lange nicht zu Ende.

Beim Warten auf die Armada ist Zeit für ein flottes Tänzchen. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Vor dem Abendessen noch gab es einen besonderen Programmpunkt, offiziell und öffentlich gaben die Alphornbläser ein Konzert vor der Rathaustreppe. Erwartungsgemäß mit großer Begeisterung hat sich das eingetroffene Publikum, einige davon durften beziehungsweise haben sich getraut, sich an dem sonderbaren Instrument mit mehr oder weniger Erfolg zu versuchen, mit viel Applaus dafür bedankt.

Die Alphornbläser beherrschen auch andere Instrumente. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Anschließend gehörte der Abend dann dem offiziellen meisterhaft zelebrierten Diner mit den Ansprachen der Bürgermeister, den Komiteevorsitzenden mit Vorstellung der aktuellen Mitglieder und Lukas Duffner, der es sich nicht nehmen ließ, trotz oder gerade wegen seinem bevorstehenden 90-jährigem Geburtstag noch einmal als Gründungsmitglied mit Ehrenbürgereigenschaft auf der Bühne begrüßt zu werden.

Auch hier immer wieder zwischendurch nicht nur Alphorntöne, sondern auch reichlich von der genauso meisterlichen Blechmusik mit Zupanorgel, was viele auch auf die Tanzfläche lockte.

Die Alphornbläser begrüßen die vorbeifahrenden Schiffe. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Noch reichlich müde vom langen Vortag und einer relativ kurzen Nacht ging es zum Höhepunkt der Reise über, nämlich der eigentlichen Armada. Während man sich an einer geeigneten Stelle der Seine bei dem kleinen Ort Vatteville-la-Rue standesgemäß mit einem entsprechend großen Zelt von den Gemeindemitarbeitern Bourg-Achards aufgebaut mit allem dazugehörigen Equipment für einen zünftigen Picknicktag eingerichtet hat, machten sich die Schiffe von Rouen aus auf den Weg zu ihren Zaun-/Flussgästen.

Ein Schiff der stolzen Armada. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Die lange Wartezeit von über drei Stunden verbrachte man ohne Langeweile natürlich – mit essen, trinken und fröhlichem Geplänkel. Immer wieder und mit nicht nachlassendem Spaß an ihrem Tun begleitet von der Musikertruppe. Das lustige Treiben wurde dann doch irgendwann durch das Auftauchen des ersten Schiffes in der weit entfernt gelegenen Kurve der Seine unterbrochen.

Auf dem Deich verfolgen die Zuschauer das Spektakel auf der Seine mit. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Dieses und auch alle nachfolgenden Segler wurden ab sofort mit einem intensiven Kanon von sieben Alphörnern begrüßt, was zumeist auch mit einem extrem starken Schiffshorn beantwortet wurde. Großsegler und Piratenschiffe aus allen Kontinenten gaben sich in ihrer ganzen Schönheit und Ästhetik ein Stelldichein.

Rund um die Alphörner rücken die Bürger von Bourg-Achard und Schönwald zusammen. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Aber nichts währet ewiglich und so musste auch hier nach einem nochmaligen gemütlichen Abendessen das Lager geräumt werden. Mit Hilfe der zumeist vereinserfahrenen Gäste war dies allerdings in kürzester Zeit erledigt.

Beste Laune herrscht beim Partnerschaftsbesuch – unübersehbar. | Bild: Jürgen und Valérie Reis

Der Montag war angedacht mit einem Bummel über den Wochenmarkt und ein letztes Treffen in der Festhalle mit allen Beteiligten zu einem Mittagsbrunch, natürlich mit letzten schönen Tönen der Alphornbläser Bruno, Hans, Oskar, Peter, Arno, Martin und Hannes. Alle sieben bekräftigten, dass sie noch selten so etwas Intensives erleben durften und freuten sich auf ein Wiedersehen auf der französischen Nacht in Schönwald, bevor die Schönwälder vollgepackt mit schönsten Eindrücken sich wieder auf die Heimfahrt begaben.