Die Milchtankstelle der Familie Kienzler in Schönwald bietet gekühlte Rohmilch zum Selberzapfen.

Für mehr Regionalität beim Einkauf wird derzeit heftig geworben. Und wo wäre es wohl regionaler als beim Landwirt um die Ecke? Diesem Trend folgend, gibt es in Schönwald ab kommenden Mittwoch am Mühleberg an der Ecke Kirnacher Straße eine neue