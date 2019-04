von Simona Ciubotaru

Die Veranstaltungen des Kulturvereins SKT Schönwald sind beim Publikum immer beliebt. Aber von dem Besucheransturm beim Dia-Vortrag von Ewald Pfrengle über das alte Dorf waren selbst die Organisatoren überrascht. Der Raum war so voll, dass einige sogar auf der Theke saßen.

Schönwalds Markenzeichen

Ewald Pfrengle, geschätztes Allroundtalent und seit 1947 Bürger von Schönwald, präsentierte Lichtbilder mit historischen Aufnahmen aus dem Kurort und der Region. Es war für viele Zuschauer eine emotionale Begegnung mit der Vergangenheit. Die Bilder stammen von seiner Schwester Irmgard, die in der Nachkriegszeit Religion unterrichtete, und umfassten eine mehr als 60 Jahre lange Zeitspanne. Schönwald mit seinem Markenzeichen, dem Hotel Hirschen, der Uhrenfabrik Wehrle, den Hotels Adler und Falke. Ohne ganze Straßen, ohne Schwimmbad, ohne Hotel Dorer und Skilift Dobel, ohne neues Rathaus und Häuser am Friedhof.

Skifeste auf dem Sommerberg

Wo jetzt die Mozartstraße liegt, fuhren früher die Kinder „Schi“. Auf dem Sommerberg fanden die ersten Skifeste der Kinder statt. Das Hotel zum Ochsen stand allein auf einem Hügel, rundherum sattes Grün. Hinter dem Adler und Eschle gab es nur Wiesen.

Bau der Adlerschanze

Dann Schönwald im Umschwung der 1960er- und 1970er-Jahren. Die evangelische Kirche wird gebaut, die Kapelle am Friedhof, die Schule auf dem Sommerberg. Ganze Wohngebiete entstehen. Die Adlerschanze wird erweitert und modernisiert, sodass Schönwald zu einem bedeutenden Ort für internationale Meisterschaften wurde. Über 4000 Zuschauer sollen an dem Einweihungstag am 17. März 1967 dabei gewesen sein.

Viktoria-Haus wird verkauft

Erinnerungen an Menschen von damals und an Ereignisse kommen hoch. Die Zuschauer im Eschle nennen Daten, es werden kritisch der Abriss des Hotels Hirschen und der Verkauf des Viktoria-Hauses kommentiert – eine Aktion bei Nacht und Nebel sei das gewesen. Schade, meinten viele.

Im Winter 1952/53 fiel so viel Schnee, dass Ewald Pfrengle zur Arbeit über dem Berg mit Skiern fuhr. Zum Gemeindehaus habe man einen Tunnel in der Schneewand ausgebuddelt, und die Vögel seien so verzweifelt gewesen, dass sie zahm aus der Hand fraßen.

Kirchenchor feierte gerne

Rudolf Fehrenbach soll bis zum Feldberg auf Skiern gefahren sein, dort an einem Wettbewerb teilgenommen und wieder nach Hause mit den Skiern gekommen sein – ein Rekord. Der alte Pfarrer sei lustig gewesen und erzählte oft Witze. Der Gesangverein habe um die 30 Auftritte im Jahr gehabt, danach wurde gefeiert, der harte Kern der Sänger sei nicht vor vier Uhr morgens nach Hause gekommen.

Uhrenfabrik brennt nieder

Auch Katastrophen wurden beleuchtet: So etwa der Brand in der Uhrenfabrik am 10. Februar 1967. Drei Viertel der Bevölkerung aus dem Dorf habe dort gearbeitet – ein Schlag für alle sei das gewesen. Am Ende des Abends singt Ewald Pfrengle „Kein Freund von früher ist noch da“. Melancholie kommt auf und es gibt tosenden Applaus.