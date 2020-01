von Hans-Jürgen Kommert

Martin Dengler und seine Frau Tanja Versemann-Dengler sprudeln über vor Ideen. Nach Intervention ihrer Nachbarn hatten sich die beiden dazu durchgerungen, das Küferhäusle in Schönwald wieder als Wochenend-Wanderwirtschaft zu öffnen.

Schönste Grillzeit des Jahres

Nachdem Chef Martin Dengler mit seinen Käse-Workshops Furore macht, hat er sich nun – „ganz Mann“, wie er sagt – der Leidenschaft des Grillens geöffnet. Doch ist er dabei ehrlich zu sich selbst: Es gebe bessere Lehrmeister als ihn, wenn es um ein Winter-Grillseminar geht. Daher nahm er sich zurück und kündigte in seiner Einladung an: „Werden Sie mit Hans-Peter ‚T-Bone‘ Müller bei uns im Küferhäusle zum Winter-Grillmeister.“ Und T-Bone versprach denn auch „neue Ideen für die schönste Grillzeit des Jahres“.

Wintergrillen ist nicht nur besonders hipp, sondern erlaubt auch ganz besondere Grill-Gimmicks, stellte man fest, wenn man dabei die Speisekarte las.

Die Pizza vom Grill ist schon fertig und kommt auch gut an. Daneben liegt das am Stück gegarte Schweinefilet. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Kürzlich versammelte sich denn eine Schar von vielen Männern und zwei Frauen auf dem uralten Hof, um gemeinsam die Grills anzuwerfen – einer sogar mit Holzkohle befeuert. Zwar herrschten weder klirrende Kälte noch sah man tanzende Schneeflocken, doch die versprochenen kreativen und perfekt zubereiteten Grillspeisen – die gab es durchaus.

Harte Arbeit

Vor dem Genuss allerdings war harte Arbeit angesagt, denn schließlich war dies ein Seminar. Zwar unter kundiger Anleitung von Müller, aber alleine mit Zuschauen war es nicht getan. „Wie einfach es ist, auch im Winter perfekte Gerichte vom Grill zu zaubern, erfahrt ihr als Teilnehmer unseres Grillseminars“, hatten die Gastgeber Dengler geworben. Etliche leckere Gänge vom Grill wurden gezaubert. Begonnen wurde mit einem fruchtigen Glühwein vom Dutch Oven, auf einem speziellen Grill. Weiter ging es mit Variationen von Focaccia und vielerlei Wurstspieße als Vorspeisen.

Hier entsteht gerade das pikante Schalotten Chutney für die Schweinelendchen im Bacon-Mantel. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Gleich drei Hauptgerichte standen auf der Karte: Pizza Prosciutto, aus selbst hergestelltem Dinkelteig auf dem Grill zunächst vorgebacken, anschließend belegt und fertiggebacken. „Vernachlässigt beim Belegen den Rand nicht“, kam hierbei als zarter Hinweis. Das Schweinelendchen im Bacon-Mantel mit Schalotten Chutney und gefüllten Champignons stellte den ersten echten Fleischgang dar, natürlich am Stück gegrillt und dabei wirklich auf den Punkt gegart.

Entrêcote rückwärts gegrillt

Höhepunkt war sicher das Entrecôte-Steak New York, „rückwärts gegrillt“. Das bedeutet, die Steaks wurden indirekt bei niedrigen Temperaturen medium gegart und erhielten zum Schluss auf beiden Seiten eine „Hochtemperatur-Kruste“; dazu reichte man auf dem Grill zubereitete Fächerkartoffeln.

Dick schneiden

Als Anmerkung riet T-Bone den Teilnehmern beste Zutaten zu nehmen, denn Sparen wäre hier der falsche Weg. Er sei auch kein Freund des Marinierens – der Fleischgeschmack leide unter der „Pampe“. Ein Rindersteak für den Grill dürfe auf gar keinen Fall zu dünn geschnitten werden, da es so nicht sauber grillfähig sei. Den weiblichen Teilnehmern des Kurses riet Grillmeister Hans-Peter Müller: „Kaufen Sie ihr Entrecôte etwa drei Finger dick – bei Männern reichen zwei Finger für die perfekte Fleischdicke.“

Nachspeise vom Grill

Auch die Nachspeise, Schokoküchlein mit Vanille-Rum-Soße, wurde ausschließlich auf dem Grill zubereitet. Man musste schon wirklich großen Hunger mitbringen – der eine oder andere schwächelte bereits recht früh.