von Simona Ciubotaru

Die Hände über den Köpfen flatternd, flotte Rhythmen, explosive Fröhlichkeit, ein jubelndes und singendes Publikum. So begann das Konzert der „Drei Amigos“ im Eschle. „Wir wollten eigentlich Frühlingslieder spielen, jetzt soll es am Wochenende wieder schneien. Aber wir sind flexibel, können gleich “Stille Nacht„ spielen“, witzelte der Akkordeonist Gerd „Gerdi“ Kienzler, der nicht nur virtuos sein Instrument beherrscht, sondern auch ein geübter Moderator ist.

Entertainer voller Energie

Die überregional bekannten „Drei Amigos“ sind temperamentvolle, vor Lebensfreude und Energie sprühende Entertainer. Ein Konzert mit ihnen bedeutet fast vier Stunden lang lachen, singen, tanzen, ausgelassen feiern. Ein enormes Repertoire aus alten deutschen Volksliedern wird von Folklore, Schlagermusik aus der ganzen Welt, von Pop, Blues und Rock ergänzt. Musik aus drei Jahrhunderten, alles flott und sehr schön gespielt, zum Hochgenuss des Publikums.

Silberne Trompetenklänge

Andreas Hehl zaubert silberne Klänge aus seiner Trompete hervor und verzaubert zugleich die Zuhörer. Er bringt sie auch oft zum Lachen und bildet ein unschlagbares Duo zusammen mit Gerdi, der ein Witzbold ist. Ohne Markus Rütschle und seine Gitarre würde aber etwas fehlen, denn der Musiker untermauert klanglich und rhythmisch den Dialog der anderen beiden Instrumente. Dasselbe gilt auch für „Mister Big“, der Perkussion spielt.

Verbales Pingpongspiel

Zwischen den Liedern werden Witze erzählt, schlagfertige Kommentare in einem verbalen Pingpong mit dem Publikum ausgetauscht und lustig inszenierte Gedichte präsentiert, sodass die Bauch- und Lachmuskulatur ziemlich beansprucht wird. Man könnte das Fitnessstudio locker vergessen, denn die Musiker machen es vor – wie man, eine Tonleiter spielend oder singend, gleichzeitig in die Hocke gehen kann – „rauf und schön runter!“

Und man kann auf dem Tisch, zu zweit, Beine in die Lüfte, wie Andreas und Gerdi radeln. Und wenn man noch dazu drei Stunden Paartanz übt, Polka, Rock und Walzer, wenn man sich auf „Malina, Malina, Malina“, „La, la, la Bamba“ und zu einem groovemäßigen „Eschle Blues“ bewegt, dann kann man bald sorgenlos ins Schwimmbad gehen.

Für ein paar Lieder verteilten die Musiker Texte. Gerdi Kienzlers Kommentar dazu: „Wir machen des, nur um euch davon abzulenken, dass wir des net spielen könne.“

Weltpremiere in Schönwald

Dann kündigten die drei an, das Lied „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ in Weltpremiere rückwärts zu spielen. Darauf drehten sich die Künstler um, und sangen, mit dem Gesicht zur Tür, selbstverständlich ganz normal. Die Zuhörer krümmten sich vor Lachen. Eine Bereicherung waren an diesem Abend die vielen Beiträge aus dem Publikum, mit schalkhaften Liedern, Versen und Witzen.

Seit 60 Jahren musikalisch aktiv

Im zweiten Teil des Konzerts kam die große Überraschung: Helmut Winterhalter spielte mit der Band zusammen. Der im Schwarzwald bekannte Musiker nahm schon mit vier Jahren Akkordeonunterricht und macht seit 60 Jahren Musik. Sein Dialog mit der Trompete und dem anderen Akkordeon war kraftvoll und klanglich besonders, weil er die Terz spielte. Die fünf Musiker brachten den Saal zum Kochen und ernteten das Lob des Publikums.