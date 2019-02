von Hans-Jürgen Kommert

So manche Dinge sind in Schönwald passiert, die man unter der Rubrik „Ungereimtheiten“ ablegen kann – und diese Ablage wurde nun, zumeist gereimt, im Narrenblättle „Hirtebue“ noch einmal aufgearbeitet.

Im Scheewald ist was geboten

Hier erfahren Narren ebenso wie das unnärrische Volk, dass es im Scheewald Leute gibt, denen es gangtechnisch schlecht ging – die aber die Gesunden heimführen müssen. Man erfährt, dass auch Schönwald nun ein Prinzenpaar hat, dass Kürbisse ein Verfallsdatum besitzen und dass man zum Rasieren der Augenbrauen einen Rasieraufsatz benutzen sollte.

So manch einer im Dorf kennt den Unterschied nicht zwischen Einhorn und Schwein – man erfährt aber auch, dass es Bäckerinnen gibt, die den Kuchenteig auf dem Fußboden machen. Dass der neue Blitzer richtig Geld einspült, haben alle schon mitbekommen – vor allem die Schönwälder Handwerker finanzieren ihn gewaltig.

Keine Pflaster bei der Barbara

Die Gesundheitsforschung hat in Schönwald eine neue Erkrankung gefunden, „Jungsheimer“ äußert sich ähnlich wie Alzheimer, betrifft aber vornehmlich Jungs. Wer es nicht wusste, bekommt es gesagt – Pflaster gibt’s nicht auf dem Barbara­markt. Diese und viele weitere Missgeschicke werden, häufig in dickem Scheewälder Dialekt, „abg’veschbert“, der geneigte Leser erfährt stets, dass nicht nur ihm das eine oder andere Missgeschick geschieht.

Bald geht’s zum Narrenabend

Früh konnte Chefredakteurin Barbara Zipfel Redaktionsschluss melden. Am Wochenende zogen die Mitglieder der Narrenzunft von Haus zu Haus, um das umfangreiche Werk für 3,50 Euro an Mann und Frau zu bringen. Wer es erwarb, durfte sich dazu über ein Glas Sekt beim Narrenabend freuen. Und wie immer stand am Samstagvormittag wieder ein Verkaufsstand vor der Bäckereifiliale Tritschler. Hier gab es bei Sonnenschein nette Gespräche und kleine Leckereien für Erwachsene und Kinder.