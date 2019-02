von Simona Ciubotaru

Der Soziale und Kulturelle Verein Schönwald (SKT) hat Musikliebhabern ein besonderes Konzert geboten. Der amerikanische Cellist Muneer B. Fennel und der polnische Jazzmusiker Robert Monthereux traten mit der Jamaikanerin Dub-Dichterin und Sängerin Jasmine Tutum auf. Ihr experimentelles Projekt „No bananas“ erwies sich als einmaliges Kunsterlebnis.

Spontaner Dialog

Die unwiederholbare Komposition entstand spontan als Dialog zwischen Musik und Sprachperformance: Eine virtuose Jazzimprovisation mit Flamenco und klassischen Elementen, vermischt mit afroamerikanischen Klängen und alter Hirtenmusik vom Balkan.

Jasmine Tutum Stimme hat eine enorme Ausdrucksvielfalt. Fennel und Monthereux interagieren instrumental gekonnt mit ihr. Dabei setzen sie verschiedene Instrumente aus ihrem großen Fundus ein: vom Cello bis zu einer wie ein Cello gespielten Geige, Gitarre, Saxofon, Hirtenflöte, Querflöte, Tamburin. In manchen Stücken singt auch der Cellist Fennel und führt gesprochene Dialoge mit der Sprachkünstlerin.

Meditativ bis humorvoll

Die komplexe Darbietung war bewegend, oft meditativ, aber auch humorvoll. Am Ende sagten die Musiker zum Publikum: „Wir danken Euch, Ihr habt uns geholfen, diese Kompositionen zu vervollständigen. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie diese sich entwickeln würden.“ Im Eschle gäbe es eine spezielle Atmosphäre und es habe den Künstlern viel Freude bereitet, für das Schönwälder Publikum zu spielen.

Drei Künstler mit spannenden Werdegängen

Alle drei leben in Freiburg und haben einen interessanten Werdegang. Jasmine Tutum ist auf Jamaika aufgewachsen, studierte in Kanada Kunstgeschichte und lebte mehrere Jahre in Japan. Sie ist ausgebildete Klassik- und Jazzsängerin und hat sich auch mit Dichtung und Sprachperformance-Projekten einen Namen gemacht.

Muneer B. Fennel stammt aus New York, hat dort Cello und Perkussion studiert und entschied sich in jungen Jahren für den Jazz. Er spielte in internationalen Ensembles und trat viel in Europa auf. Wenn er über seine Entwicklung als Künstler spricht, sagt er, dass ihn die Begegnungen mit großen Musikern sehr inspiriert und geformt haben.

Robert Monthereux stammt aus Warschau und ist promovierter Physiker. Er hat in Berlin studiert und arbeitete viele Jahre als Universitätsdozent. Heute unterrichtet er immer noch Mathematik und Physik in Freiburg. Er machte von klein auf Musik und lernte im Alleingang eine Menge Instrumente zu spielen: Gitarre, Saxofon, Querflöte, Hirtenflöte, Schlagzeug. Der virtuose Musiker beherrscht viele Stile wie Jazz, Flamenco, Swing und Klassik.