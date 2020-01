von Maria Kienzler

In Schönwald hat sich durch den Verkauf eines gemeindeeigenen Hofes einiges geändert. Der Spitzbergerhof brannte 1960 ab und wurde vom Eigentümer Josef Scherzinger an der Straße nach Furtwangen wieder aufgebaut. Durch den Neubau geriet der Landwirt in Geldschwierigkeiten. Bei der Zwangsversteigerung 1965 erwarb die Gemeinde den Hof, ließ ihn fertigbauen und stellte die großen Stallungen dem Bauhof als Lagerhalle zur Verfügung.

Das Wohnhaus des Spitzbergerhofes – links hinter den Bäumen steht das andere Gebäude mit den Lagermöglichkeiten. | Bild: Maria Kienzler

In unserem Jahrhundert durfte dann die ehrenamtliche Bürgerbewegung „Aktiv für Schönwald“ (AfS) die restlichen Räumlichkeiten nutzen. Doch im Sommer 2018 verkaufte die Gemeinde den Hof an den Schlittenhundeführer Florian Bachmann, der mit seiner Familie ins Wohnhaus einzog. Nun brauchte der Bauhof, für den schon 1997 ein zentraler Standort in der Gutachstraße gebaut wurde, eine neue Halle für die Maschinen und Schneeräum-Fahrzeuge.

Bereits vor einem halben Jahr begannen deshalb die Bauarbeiten an der Gutachstraße, wobei die Mitarbeiter des Bauhofes vieles in Eigenarbeit vorbereiteten. Nach dem Fundament und den Seitenwänden rückte die heimische Firma Göppert an und danach die Firma Braun und Heine aus Furtwangen. „Jetzt fehlen nur noch die großen Rolltore, aber die werden im Januar von der Schönwälder Firma Herrmann montiert“, freut sich der Bauhofchef Christof Hock.

Auch die AfS-Gruppe hat für ihre Figuren und Geräte eine günstige Unterkunft gefunden. In der ehemaligen Wedo-Firma hinter dem Lebensmittel-Geschäft Winterhalter ist genug Platz für alles.