von Hans-Jürgen Kommert

Viele Jahre, ja Jahrzehnte, hat sich in Sachen Straßenunterhalt in der Gemeinde Schönwald wenig bis gar nichts getan – das Ergebnis sind äußerst marode innerörtliche Straßen, auf denen nur die Löcher geflickt wurden.

Das soll sich nun ändern, zumindest die schlimmsten Holperstrecken sollen bereits in diesem Jahr angegangen werden – kein Flickwerk, sondern vernünftige Sanierungen.

Marode und nicht mehr taufrisch

Die ersten beiden Staßen, denen es nun im positiven Sinn an die Substanz gehen soll, sind die Franz-Schubert-, sowie die Anton-Bruckner-Straße. Beide sind seit Jahren überaus marode, dazu ist die Infrastruktur (Wasser, Abwasser) ebenfalls nicht mehr taufrisch.

Die bewährte Arbeit des Planungsbüros Greiner Ingenieure (Donaueschingen) soll für die Planung beansprucht werden – hierzu gibt es wieder zwei getrennte Verträge: Der eine beinhaltet die Planung der Straßen- und Gehwegs­arbeiten, der zweite die Ingenieurbauwerke wie Wasser- und Abwasserleitungen.

Die Verkehrsanlagen sollen bei einer Bausumme von 195 000 Euro Honorarkosten von 35 637,54 Euro verursachen, die infrastrukturelle Ingenieurleistung kostet bei einer Bausumme von 96 000 Euro 18 789,53 Euro, die Beträge sind jeweils brutto gerechnet, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Zumindest für den Eigenbetrieb Wasser könne man Vorsteuer geltend machen. Der Gemeinderat in Schönwald vergab die Ingenieurleistungen nun einstimmig an Greiner Ingenieure aus Donaueschingen.