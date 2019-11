Für den Musikverein Kurkapelle Schönwald steht der Höhepunkt des Jahresprogramm bevor: das 114. Jahreskonzert. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. Die Musiker laden dazu am Donnerstag, 26. Dezember, in der Uhrmacher-Ketterer-Halle Schönwald ein.

Weihnachtliches und flotte Blasmusik

Die Jugendkapelle wird den Abend mit dem Weihnachtslied „Feliz Navidad“ eröffnen, bevor sie mit dem Titel „A Klezmer Karnival“ flotte Blasmusik zu Gehör bringen wird.

Von Kampf für Wale bis zum Ausflug nach Südamerika

Die Hauptkapelle eröffnet ihr Konzert mit „Adventure“ von Markus Götz. Mit dem Titel „Rainbow Warrior“ beschreibt die Kapelle den abenteuerlichen Kampf um das Überleben bedrohter Walarten. Es folgen die Pop-Overtüre „Odilia“ und das spanisch-feurige „Alcazar“. Die Filmmusik „Pearl Harbor“ eröffnet den zweiten Teil. Mit „Os Passaros do Brasil“ unternimmt die Kapelle einen Ausflug nach Südamerika. Rockig wird es mit „Toto in Concert“, bevor das Konzert mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“ zu Ende geht.

Hier sind Tickets erhältlich

Karten gibt es ab sofort bis zum 24. Dezember bei der Tourist-Info Schönwald, im Getränkemarkt Zimmermann oder online unter www.musikverein-schönwald.de. Dort gibt es auch weitere Infos zum Konzert. Ein Kontingent Karten ist für die Abendkasse reserviert. Die Preise: Vorverkauf acht Euro, Abendkasse neun Euro, Mitglieder je ein Euro Ermäßigung. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.