von Hans-Jürgen Kommert

Seit 36 Jahren gibt es den CDU-Kindersommer in Schönwald, der als krönenden Abschluss seit nunmehr 23 Jahren die bekannte Modellbauschau anbietet. Seit Jahren war damit eigentlich auch das Ende der Freibadsaison verbunden. Nach zwei Jahren vor den Toren des Freibads konnte die CDU die Schau erstmals wieder im Bad ausrichten – wegen der Top-Wetterlage teilte sie sich das Becken jedoch mit Schwimmern.

Die Auszubildenden der Firma J. G. Weisser Söhne aus St. Georgen, präsentieren die massiven Modelle im Maßstab 1:8 bei der Arbeit. | Bild: Kommert

Besucher, die regelmäßig der einstigen Modellbootschau beiwohnten, stellten fest, dass außer den Booten immer mehr auch andere Modelle gezeigt werden. Für sie war daher der Anblick auf der Wiese unterhalb des Funktionsgebäudes nichts Ungewöhnliches mehr. Da war ein Baustellen-Szenario aufgebaut, auf der ein recht riesiges Baggermodell ein ebenso großes Modell eines Unimogs mit Holzhackschnitzeln füllte: Seit einigen Jahren zeigen auch die Azubis des St. Georgener Maschinenbauers J. G: Weisser Söhne Modelle, die in der Ausbildungswerkstatt entstehen.

Anreiz für die Azubis

Ausbildungsleiter Andreas Hilpert hat – auch als kleinen Anreiz zur Ausbildung – diesen Modellbau eingeführt. Immer wieder kommen Top-Modelle heraus, die in aller Regel auch vollumfänglich ferngesteuert funktionieren.

Modelle von recht hohem Gewicht

Diese Fahrzeuge stellen bei verschiedenen Ausstellungen stets einen kleinen Höhepunkt dar. Da die Modelle im Maßstab 1:8 sehr groß sind, haben sie zudem ein außerordentlich hohes Gewicht. Hilpert betont, dass in seinem Azubi-Team seit Jahren auch junge Frauen willkommen seien, die beispielsweise die Ausbildung zur Mechatronikerin stets mit Bravour bewältigten.

Der Modell-Delfin von Bruno Allgaier kann sogar springen. Bilder: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Kommert

Doch der Fokus des Aktionstags lag natürlich auch in diesem Jahr wieder deutlich auf dem Modellboot und anderen Wasserspielzeugen. Dennoch durfte man getrost von einer Modellbauschau sprechen.

Dieses Mal ohne Alleinunterhalter Erich

Begonnen wurde an diesem Sonntag wie immer mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr, diesmal allerdings ohne den Alleinunterhalter Erich. Die Politprominenz war nicht so stark wie sonst vertreten – sogar der Landtagsabgeordnete Karl Rombach, der sonst bei der Schönwälder Schau immer gerne vorbeikommt, hatte sich entschuldigt. Bürgermeister Christian Wörpel war aber da.

Normal kann jeder: Bruno Allgaier von der hiesigen Modellbaugruppe zeigt stets die etwas anderen Modelle. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schöne Boote zu sehen

Boote gab es wieder in allen Größen und Formen. Auch in diesem Jahr hatte Lokalmatador Bruno Allgaier wieder einige Spezialitäten dabei – wie seinen berühmten Delfin oder den Ruderer. Aber auch andere Kollegen von der Modellbaugruppe Schönwald zeigten schöne Boote.

Zuschauer spaßhalber nassgespritzt

So führte Martin Moser ein interessantes Hybrid-Modell vor, mit dem er sich einen Spaß daraus machte, auch mal Zuschauer am Beckenrand oder Schwimmer etwas nass zu machen. Daneben moderierte er auch gerne am Beckenrand, was sich so im Wasser abspielte.

Aussteller auch aus dem weiteren Umkreis

Eine große Menge an schönen Modellen kam wie immer aus Sunthausen: Der Modell-Skipper-Club kommt schon seit vielen Jahren in den Kurort zur Ausstellung, ebenso sind die Modellbauer des SMC Schramberg-Hornberg gern gesehene Gäste. Ein Einzelkämpfer hatte sich von den „Klabautermännern Breisgau“ eingefunden, der einen schönen Seenotrettungskreuzer dabei hatte.

Erlös für Freibad

Der Erlös der Veranstaltung, soweit es diesen geben sollte, kommt wieder dem inzwischen vollendeten Komplett-Umbau des Schönwälder Freibads zugute, das gesammelte Geld soll der Aufwertung des Kinderbereichs dienen. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste wie immer mit Dieterles Bratwurst-Trio aus den Prisen. Dazu gab es leckere Kuchen als Nachtisch.