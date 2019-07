Einen deftigen Ansturm sind die Schönwälder Schützen bei der Schützenwoche ja gewohnt, dafür sorgen sie schon durch ausgiebige Mundpropaganda. Doch seit das kleine Zelt neben dem Schützenhaus steht und die eine oder andere kleine Veranstaltung neben dem Schießen stattfindet, läuft es richtig rund.

Bräunlinger Seniorenband macht ordentlich Stimmung

Von Beginn an ist der Likörstand in Betrieb, für den Mittwochabend hatte Oberschützenmeister Tobias Moser wieder die bekannte Bräunlinger Seniorenband Die ZacherZecher, bis vor wenigen Monaten noch bekannt als Franz und seine ZacherZecher, eingeladen. Die Sechs-Mann-Kapelle braucht nicht allzu viel Platz, da das Sextettzum Singen und Spielen keine Verstärker benötigt. Dies ist genau das Richtige für das kleine Festzelt am Schützenhaus, zumal sie ordentlich Stimmung machen können.

Reiche Auswahl an Speisen

Die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Besucher zu erfüllen, denn bei den Schützen gibt es die gesamte Woche über nicht nur Getränke, sondern auch eine reichliche Auswahl an Speisen. Und dabei ist es ist nicht die übliche Grillwurst, sondern eine leckere Auswahl, was dem geneigten Besucher hier geboten wird.

Oberschützenmeister kümmert sich um Warteschlange

Wie groß der Andrang bei der Schützenwoche ist, zeigt sich auch daran, dass zumeist der Oberschützenmeister immer wieder mal unterwegs war, um an die Männer und Frauen in der Warteschlange mit einem „Stääge-Bier“ zu verköstigen. Will heißen, dass sie auf der Treppe (Stääge) zum Schießstand anstanden, um endlich schießen zu dürfen.

Dorf-Schützenkönig wird ermittelt

Am Freitag gab es einen weiteren Höhepunkt – ab 19 Uhr heizte ein DJ-Team den Gästen ein, so der Oberschützenmeister. Wenn am Sonntag dann die letzten Schüsse abgegeben werden (vor allem wird nebenbei auch der Dorf-Schützenkönig ermittelt) sorgt ab 11.30 Uhr eine kleine musikalische Formation für Unterhaltung. Bis gegen 17.15 Uhr wird die Siegerehrung stattfinden. Schon zuvor, etwa um 16.30 Uhr, werden die Jungschützen geehrt, dazwischen lassen die Böllerschützen eine Demonstration ihrer „Schießkünste“ hören.