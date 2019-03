von Hans-Jürgen Kommert

Hettich startet für den Skiclub des Dorfes. Vorsitzender Hans-Georg Schmidt, Bürgermeister Christian Wörpel und Ehrenvorsitzender Hans Göppert waren bei dem Empfang dabei.

Völlig überrascht wird Spitzen-Nachwuchsbiathletin Janina Hettich (DSV-Anzug) durch den emotionalen Empfang mit Fackel-Spalier. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Weltcup-Luft geschnuppert

Praktisch direkt vom letzten Einsatz in Oslo, wo sie schon mal Weltcup-Luft schnuppern durfte, war Hettich an den Ort ihrer ersten ernsthaften Trainings gekommen. Sehr emotional empfing der Biathlon-Nachwuchs die junge Sportsoldatin, die in Fahl ihren Sport ausübt: Günter Faller hatte Fackeln organisiert und die jungen Biathleten bildeten ein langes Spalier, um die 22-jährige Skijägerin zum Loipenhaus zu geleiten.

Neben Janina Hettichs Heimtrainer Günter Faller war auch Steffen Hauswald, Biathlontrainer auf Landesebene, vor Ort. Schmidt zählte die vielen Spitzenplatzierungen auf, die Janina Hettich in diesem Winter im IBU-Cup und bei den Europameisterschaften erreicht hatte. Mehrere Podestplätze, mit der Krönung der Silbermedaille in der Mixed-Staffel bei den Europameisterschaften belegen das Potenzial.

Skiclubvorsitzender Hans-Georg Schmidt und Biathlethin Janina Hettich. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Sekt aus Schönwald für die Athletin

Auch Bürgermeister Wörpel lobte die Sportlerin sehr. Er hatte eine Riesen-Flasche Sekt aus der Schönwald-Kollektion mitgebracht: „Nachdem die Saison vorbei ist, darf man den ja sicher trinken“, erzählte er. Im Anschluss an den offiziellen Empfang hatte Faller ein kleines Buffet für alle organisiert und die Geehrte stand jedem Rede und Antwort. Sie zeigte vor allem den Nachwuchssportlern auf, dass sie keinesfalls als Naturtalent begonnen hatte, erst Trainingsfleiß habe sie dahin geführt, wo sie heute stehe.