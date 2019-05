von Maria Kienzler

Beim Kleintierzuchtverein Schönwald beginnt ein neues Zeitalter: Vorsitzende Eva-Maria Kern gab gleich zu Beginn der Hauptversammlung ihren Rücktritt bekannt. Zu ihrem Nachfolger wurde der 22-jährige Mario Zifle gewählt. Der Schonacher, der mit seiner Familie schon als Kind im Schönwälder Verein mitwirkte, wurde von den Mitgliedern per Akklamation einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die weiteren Vorstandsmitglieder kandidierten wieder und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich Manuela Schmid wurde in Abwesenheit als aktive Beisitzerin neu gewählt. Bisher hatte Mario Zifle dieses Amt inne. Doch vor den Wahlen kamen zuerst noch die üblichen Regularien an die Reihe.

Eva-Maria Kern blickte zurück auf die vergangenen 20 Jahre, in denen sie den Verein leitete. Zu Beginn seien die Kaninchenzüchter sehr erfolgreich gewesen, später konnten die Geflügel- und Taubenzüchter aufholen, sagte sie. Es gab damals eine große Jugendgruppe in Schönwald, dadurch war einiges los, angefangen von Landesjugend-Zeltlagern über Schulungen bis hin zu Ausstellungen. Der Verein holte in den verschiedenen Sparten zahlreiche Preise in Landesschauen sowie in Bundes– und Europaausstellungen.

Landesverbandstagung ausgerichtet

Im Landesverband Baden habe sich der Schönwälder Verein einen sehr guten Ruf erworben. Man habe größere Veranstaltungen ausgerichtet wie den badischen Züchtertag, das 125-jährige Bestehen und die Landesverbandstagung des Badischen Rassegeflügel-Züchterverbandes, freute sich Kern.

Schriftführerin Carolin Kuner berichtete detailliert über das vergangene Zuchtjahr. Der Jahresausflug führte auf den Canstatter Wasen in Stuttgart. Ein besonderer Höhepunkt war die Lokal- und Wälderschau in der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Den Wälderpokal holte allerdings dieses Mal Vöhrenbach mit 769 Punkten, doch dicht dahinter rangierten die Schönwälder Züchter mit 767,5 Punkten.

Einen Überblick über das Zuchtjahr 2018 lieferten die Jugend- und Zuchtwarte Fridolin Kern (Kaninchen) und Joachim Zifle (Geflügel und Tauben). Neben dem Zuchtbuchwart Hans Kuner gewährten auch Ringwart Christian Kuner und Käfigwart Rudolf Storz Einblick ins vergangene Zuchtjahr. Nachdem Kassierer Horst Schmid seinen Finanzbericht präsentiert hatte, wurde ihm von den Kassenprüfern eine perfekte Abrechnung bescheinigt.

Fester Platz im Vereinsleben

Bürgermeister-Stellvertreter Adalbert Oehler leitete die einstimmig erfolgte Entlastung des Vorstands. Im Vereinsleben des Dorfes habe der Kleintierzuchtverein einen festen Platz, lobte Oehler. Sein besonderer Dank galt der scheidenden Vorsitzenden für ihr großes Engagement in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Auch der Kreisvorsitzende Walter Weißer stimmte in die Lobrede ein, mahnte aber auch, Werbe-Aktionen für Kinder und Jugendliche durchzuführen, damit der Schönwälder Verein eine Zukunft habe.

Nach den Wahlen ehrte der neue Vorsitzende Mario Zifle Jubilare für langjährige Treue. Dabei wurde er selbst für 15 Jahre ausgezeichnet, ebenso aber auch Lena Storz. Eva-Maria Kern ist seit 25 Jahren Mitglied, Joachim Zifle züchtet seit 40 Jahren und Fridolin Kern seit 45 Jahren.

Geehrt wurden außerdem die Sieger der Wälderschau. Manuela Schmid wurde Vereinsmeisterin beim Groß- und Wassergeflügel, Johanna Schmidt bei den Hühnern. Zwerghühner-Vereinsmeisterin ist Carolin Kuner. Den Wanderpokal bei den Tauben erhielt Horst Schmid, der auch bei Tauben und Kaninchen Vereinsmeister wurde. Rudolf Kienzler gewann den Gedächtnispokal. Das beste Taubenpaar präsentierte Mario Zilfe, seine Schwester Monja ist Jugend-Vereinsmeisterin der Tauben.