von Hans-Jürgen Kommert

Der Gemeinderat hat seine Stellvertreter im Finanz- und im Bauausschuss bestimmt. Diskussion gab es dann um die entsprechende Hauptsatzung.

Was Hans-Peter Schwer verärgerte, war der Absatz, dass der Bürgermeister alle Entscheidungen über Einstellung, Ernennung und Entlassung sowie weitere personalrechtliche Entscheidungen bis zu Entgeltgruppe 6 des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst (TVöD) von Beamtenanwärtern, Auszubildenden sowie Praktikanten alleinverantwortlich unter Einbeziehung des Personalrats entscheiden darf. Erzieherinnen seien davon insofern ausgenommen, als auch die Kindergartenleitung hinzugezogen wird.

„Das geht gar nicht, in anderen Gemeinden wird ab Entgeltgruppe 1, in Furtwangen ab Entgeltgruppe 4 der Gemeinderat gehört“, beschwerte sich Schwer. Nach eingehender Diskussion formulierte Schwer den Antrag, dass sich die Verwaltung bei Kommunen in der Umgebung darüber informiert, ab welcher Eingruppierung der Gemeinderat einbezogen werden sollte. Bürgermeister Christian Wörpel sagte das zu.

Neue Ausschuss-Mitglieder

Die Besetzung der Stellvertreter in Finanz- und Bauausschuss – jeweils nur mehr fünf anstelle der bisherigen sechs Mitglieder – war hingegen schnell passiert: In den Finanzausschuss schickt, wie beschlossen, die CDU Adalbert Oehler und Markus Fehrenbach. Stellvertreter sind Clemens Herrmann, Wolfgang Storz und Jürgen Dieterle. Aus den Reihen der Freie Listen besetzen Johannes Göppert und Dirk Fehrenbach den Ausschuss, Vertreter sind Johannes Fattler, Marianne Kätsch-Jung und Bernd Gehring. Hans-Peter Schwer besetzt die SPD-Stelle im Ausschuss, Stellvertreter ist Sebastian Duffner.

Wolfgang Storz und Clemens Herrmann (CDU) sind im Bauausschuss, vertreten werden sie von Adalbert Oehler, Markus Fehrenbach und Jürgen Dieterle. Dirk Fehrenbach und Johannes Fattler von der Freien Liste Schönwald (FLS) sind Mitglieder im Ausschuss, sie werden vertreten durch Johannes Göppert, Marianne Kätsch-Jung und Bernd Gehring. Für die Sozialdemokraten sitzt Hans-Peter Schwer im Ausschuss, Sebastian Duffner vertritt ihn.

Auch die Änderung der Hauptsatzung in diesen Punkten wurde durchgewunken.