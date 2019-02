von Hans-Jürgen Kommert

Eine unendliche Geschichte um Schwarzbauten setzt sich fort im Birkenweg in Schönwald. Bereits vor einiger Zeit hatte der Bauherr eine Stützmauer an der Grundstücksgrenze gebaut – eigentlich kein Problem, allerdings geriet die Grundstücksauffüllung sehr mächtig, sodass dafür eine Genehmigung erforderlich gewesen wäre. Damit verbunden, verlangte die Genehmigungsbehörde eine naturnahe Mauer, die bis heute nicht gebaut wurde.

Nun setzte der Bauherr noch eins drauf: Er beantragte den Anbau eines Wintergartens in Holzkonstruktion in zimmermannsmäßiger Ausführung, seitlich mit OSB-Platten beplankt, einseitig mit Fenstern versehen, die Dacheindeckung soll mit Dreifach-Stegplatten aus 16 Millimeter starkem Polykarbonat erfolgen. Dabei wird die vorgesehene Dachneigung deutlich unter-, die Baugrenze überschritten. Nach eingehender Diskussion sei eine Befreiung für die Farbe der Dacheindeckung nicht notwendig – der Charakter eines Wintergartens verlange eine glasklare Eindeckung.

Was den Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung jedoch arg aufstieß: Der Wintergarten steht bereits. Der Bauherr gab an, eigentlich habe er genehmigungsfrei bauen wollen, jedoch habe er im Nachhinein erfahren, dass die Baugrenzen-Überschreitung bereits zwangsweise zu einem Genehmigungsverfahren führe.

Wohnraum-Verdacht kommt auf

Clemens Herrmann (CDU) sah zwei Hindernisse: Zum einen sei die Stützmauer nicht aus Naturstein und sehe schlimm aus, zum anderen sehe der Wintergarten, mit dem er eigentlich leben könne, eher wie eine Wohnraum-Erweiterung aus.

Auch Hans-Peter Schwer (SPD) sah es als fraglich an, ob das tatsächlich ein Wintergarten sei.

Gerhard Dessecker (Freie Liste) versachlichte die Diskussion: Man müsse sich an den vorliegenden Plan halten, Mutmaßungen seien nicht zielführend. Allerdings sehe er die Stützmauer als vorangehende Maßnahme – der Wintergarten brauche diese wohl, vor allem brauche dieser Licht, daher sehe er die Probleme mit der Eindeckung nicht. Verstehen könne er dennoch nicht, warum der Bürger diese bis heute nicht zur Natursteinmauer umgebaut habe.

Mit dem Wintergarten leben kann auch Rudolf Schwer (CDU), auch die Eindeckung sehe er nicht als Problem. Markus Fehrenbach (CDU) ärgerte sich ebenfalls, dass in Sachen Mauer bisher kein Einlenken des Bauherrn feststellbar sei.

Bauherr überspannt den Bogen

Siegfried Duffner (SPD) sah vor allem in der geringen Dachneigung ein Problem – da müsse ja der Schnee abgeschaufelt werden. Dirk Fehrenbach (Freie Liste) sah in allererster Linie den Schwarzbau, was ihn extrem verärgerte. Bianca Fattler (CDU) stimmte dem zu – der Bauherr überspanne den Bogen wohl sehr, sie fände es nicht in Ordnung, wenn man ihn gewähren lasse.

In zwei Beschlussvorschläge teilte Bürgermeister Christian Wörpel das Anliegen: Zum einen den Wintergarten, zum anderen die Stützmauer: Mit vier Ja-Stimmen, einer Enthaltung und sieben Gegenstimme wurden der Wintergarten und die Stützmauer abgelehnt. Dem Bauherrn stehe nun der Gang an die Genehmigungsbehörde offen – ob die nach den vorangegangenen Querelen milder gestimmt ist, bleibt abzuwarten.