von Hans-Jürgen Kommert

Eine besondere Entschädigung soll es künftig für Landwirte geben, auf deren Grünflächen die Schönwälder Loipen verlaufen. Dass Landwirte ihre Grünflächen für Loipen zur Verfügung stellen, sei keine Selbstverständlichkeit, wie Bürgermeister Christian Wörpel in der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte.

In diesem Winter seien bis dato nur ganz wenige Kilometer des normalerweise bis zu 33 Kilometer umfassenden Loipennetzes gespurt worden und auch das sei mehr schlecht als recht möglich gewesen. Doch in normalen Wintern werde die Loipe manchmal sogar mehrmals täglich gespurt, was vor allem den rund 20 Kilometern schade, die auf Wiesengrund verlaufen, so Wörpel. Neben kleineren Flurschäden hätten die Landwirte auch Müll zu entsorgen, was zusätzlichen Aufwand bedeute, betonte der Bürgermeister.

In Kooperation mit dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband habe sich die Gemeinde daher entschlossen, betroffene Landwirte mit Grassamen zu entschädigen, womit man den entsprechenden Grundstückseigentümern und Pächtern auch eine gewisse Wertschätzung erweise. Auch in der Nachbargemeinde Schonach werde so verfahren. Anhand der Loipenlängen wurde mit dem BLHV ein Verteilerschlüssel ermittelt, anhand dessen die Grassamen verteilt würden – wobei der Bürgermeister klar zum Ausdruck brachte, dass die Samenverteilung nicht an eine BLHV-Mitgliedschaft gekoppelt sei.

Extensive Mischung

Die entstehenden Kosten für die sogenannte „Urgesteinsmischung“, eine sehr extensive Mischung mit herausragender Höhenlageneignung, liegen bei ungefähr 1000 Euro und würden im nächsten Haushalt eingestellt. Auf Ausgabetermine und den Ausgabeort werde zu gegebener Zeit nochmals hingewiesen. Dabei mache man auch vor Gemarkungsgrenzen nicht Halt, denn teilweise liefen die Loipen auch auf Flächen, die zur Gemeinde Furtwangen gehören.

Samen geht an Pächter

Adalbert Oehler (CDU) fragte nach, wer den Samen bei Pachtfeld erhalte – „das sollte schon der bekommen, der den Aufwand hat, also der Pächter“. Hans-Peter Schwer (SPD) wollte wissen, ob es nur um offene Flächen gehe – und ob es einen Unterschied zwischen „normalen“ und Biotopflächen gebe, was der Bürgermeister verneinte.