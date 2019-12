von Hans-Jürgen Kommert

Es ist seit vielen Jahren guter Brauch in Schönwald, die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres als Ehrungssitzung zu gestalten. In dieser wurden nun auch langjährige Blutspender ausgezeichnet.

Ohne Blutspenden funktioniert Medizin nicht

Wie Bürgermeister Christian Wörpel sagte, gebe viele Möglichkeiten, wie man seinen Mitmenschen helfen könne; Blutspenden sei eine davon, und zwar eine sehr wichtige. Denn aller Forschung und wissenschaftlichen Forschung zum Trotz – der Lebensaft kann noch nicht künstlich erzeugt werden. „Ohne Blutspenden und die regelmäßige Versorgung mit Blutpräparaten würde unser modernes Gesundheitssystem schlichtweg nicht funktionieren“, erklärte er.

„Freiwillig und bewusst lassen Sie sich ihren Lebenssaft entnehmen, für Gesundheit und Leben anderer Menschen“, betonte Wörpel. Blutspender ließen sich zum Wohle anderer, von denen sie nie erfahren, wer das ist, den kostbaren roten Saft abzapfen. Auf Ehrungen hätten sie es nicht abgesehen. Zwar sei durch die moderne Medizin weniger Blut als früher notwendig, dennoch sei auch aufgrund der Tatsache, dass der Mensch immer älter wird, der Blutbedarf noch immer vorhanden.

Hilfe für schwerkranke Patienten

Nur noch wenige Konserven seien es, die für Unfallopfer bereit gehalten würden, teilte Harald Hafner, Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), mit. Von den in Baden-Württemberg täglich rund 3000 benötigten Konserven fließe ein Großteil in die Venen von schwer erkrankten Menschen. In erster Linie seien es Krebsoperationen, gefolgt von Operationen am Herzen. Ein Großteil des Blutes aber werde weiterverarbeitet in Folgeprodukte.

Die treuen Blutspender

Zehn Mehrfach-Blutspender zeichnete der Bürgermeister mit Harald Hafner und Alexander Kassel aus. Für zehn Spenden erhielten Sebastian Bublies, Florian Dieterle, Tamara Kreyer, Angelika Schwer und Melanie Schwer die Ehrennadel in Gold. Schon 25 Mal ließen sich Sebastian Moser und Jörg Ringwald zur Ader, wofür sie die goldene Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz und der eingravierten Spendenzahl erhielten.

Bernd Hettich hat sein Blut bereits 50 Mal gegeben – seine goldene Ehrennadel trägt einen goldenen Eichenkranz und die 50 als Spendenzahl. Birgit Bräuer erhielt für 75 Spenden dieselbe Ehrennadel mit der Zahl 75 im goldenen Eichenkranz. Schon rund 50 Liter Blut gab Manfred Kaltenbach bei 100 Spenden.