von Hans-Jürgen Kommert

Während einige Wintersportler ihr Saisonfinale feierten, begann für die Waterslider bereits die nächste Saison. Der Startschuss fiel bei Kaiserwetter in Wengen in der Schweiz mit dem Poolrace Wengen 2019. Bei dieser Sportart nehmen die Teilnehmer erst mal mit ihrem Snowboard Anlauf auf einer schrägen Schneefläche, um dann mit diesem Schwung möglichst weit über ein Wasserbecken zu gleiten (sliden).

Kältester Wettbewerb der Saison

Es ist wohl der härteste und auch kälteste Wettbewerb der gesamten Saison. Denn das Becken erreicht eine Länge von 23 Metern – und die Temperatur sowohl im Becken als auch in der Umgebung beträgt etwa sieben Grad Celsius. Dafür gab es einen knackigen Anlauf auf Schnee zum Becken hin.

Andreas Hirt (links) schafft es zum zweiten Mal nach 2017 in Wengen (Schweiz) aufs Treppchen: erneut Platz zwei hinter dem Schweizer Jonny Amberg und noch vor dem Österreicher Chris Eggleton. | Bild: Skiclub

Zwei Teilnehmer aus Schönwald

Mit am Start waren in diesem Jahr nur zwei Slider aus Schönwald, auch die Kollegen aus Meßstetten, die ansonsten gemeinsam mit den Schwarzwäldern in die Schweiz fuhren, schwächelten in diesem Jahr. Immerhin: Andreas Hirt gelangen einige praktisch perfekte Slides. „Es ist schon so, dass eigentlich jeder Contest völlig andere Bedingungen bietet – aber dieser war schon sehr speziell“, urteilte Hirt.

Podestplatz für Andreas Hirt

Andreas Hirt (Schönwald) landete vor Chris Eggleton (Österreich) auf Rang zwei in der Snowboard-Wertung und musste sich lediglich Jonny Amberg (Schweiz) in der fünften Runde geschlagen geben. „Wir gratulieren unserem Slider zu diesem gelungenen Saisonauftakt und bedanken uns bei unseren Waterslide-Freunden aus Wengen für den gelungenen Auftakt in die neue Saison“, war seitens der Waterslide-Freunde im Skiclub Schönwald zu erfahren.

"Unglaubliche Gastfreundschaft"

Die Slider selbst dankten neben den Organisatoren und speziell ihrer Gastgeberin Lia Näpflin und deren Familie für die unglaubliche Gastfreundschaft. „Für uns ist das stets eine besondere Erfahrung“, sagte auch Dirk Fehrenbach strahlend. Zum einen sei es sehr speziell, bei winterlichen Bedingungen übers Wasser zu gleiten, zum anderen sei das Wasser tatsächlich „saukalt“ gewesen. „Und ein praktisch doppelt so langes Becken als unseres zu sliden, ist schon der Kracher“, sagt er lachend.