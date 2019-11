von Claudius Eberl

Der Kleintierzuchtverein Schönwald hatte zu seiner Lokalschau eingeladen. Viele Besucher nutzten das Angebot am Sonntag, vor allem Familien mit Kindern waren gekommen. Statt Kaninchen steht bei den Züchtern heutzutage Geflügel im Fokus.

Im unteren Bereich der Uhrmacher-Ketterer-Halle waren die Zuchterfolge aus Schönwald und einiger Zuchtfreunde aus Vöhrenbach und Tennenbronn zu sehen. Kaninchen, Tauben, Enten und Hühner waren zu sehen, schön präsentiert in Käfigen und Volieren.

Rundes Programm

Im großen Saal bewirteten die Vereinsmitglieder, das Angebot war groß. Schweinehals mit Kartoffelsalat oder verschiedene Würstchen und Pommes luden die Gäste ein, über Mittag zu bleiben. Ab 11 Uhr spielten Die Originalä zum Kurkonzert auf. Eine Tombola und der Maltisch für Kinder rundeten das Angebot ab.

Die Originalä spielen zum Kurkonzert auf und bilden einen gelungenen Rahmen. | Bild: Claudius Eberl

Mario Zifle, Vorsitzender des Schönwälder Kleintierzuchtvereins, freute sich über den guten Zuspruch. Den hatten sich die Mitglieder um Zifle aber auch redlich verdient. Bereits am Donnerstag hatten sie in der Uhrmacher-Ketterer-Halle aufgebaut, am Freitag brachten die Züchter ihre Tiere zur Lokalschau, die dann am Samstag von Preisrichtern bewertet wurden.

Zehn Aktive

„Wir haben rund 150 Tiere hier“, erklärte Zifle stolz. „Waren früher die Kaninchen in der Hauptzahl, so ist es heute eher das Geflügel, um das sich die Züchter in ihrer Freizeit kümmern“, erläuterte Zifle weiter. Aktuell seien es etwa zehn aktive Züchter im Verein.

Während früher der Fokus auf der Kanninchen-Zucht lag, steht heutzutage das Geflügel bei den Züchtern hoch im Kurs. | Bild: Claudius Eberl

Preisgekrönte Kaninchen

Nach der Bewertung durch die Preisrichter standen die Ergebnisse fest. Mit der besten Zuchtgruppe bei den Kaninchen stand die Zuchtgemeinschaft Kern mit der Rasse Deilenaar als neuer Vereinsmeister fest. Die Zuchtgemeinschaft stellte nach Ansicht der Preisrichter auch die beste Häsin aus. Den zweiten Platz belegte Rudolf Storz mit Separator, er gewann auch den Karl-Dold-Preis. Den Rudolf-Kienzler-Gedächtnispokal gewann ebenfalls Rudolf Storz. Er stellte auch den besten Rammler aus.

Preisgekröntes Geflügel

Beim Geflügel wurde Horst Schmid mit seinen Streicherenten silber-wildfarbig Vereinsmeister beim Groß- und Wassergeflügel. Bei den Hühnern wurde Eva-Maria Kern mit New Hampshire goldbraun Vereinsmeister und bei den Zwerghühnern gewann Horst Schmid mit Zwerg New Hampshire goldbraun den Titel. Das Beste Jungtier stellte ebenfalls Horst Schmid. Bei den Tauben holte sich ebenfalls Horst Schmid mit Kölner Tümmler blau mit schwarzen Binden den Titel, er erhielt auch den Wanderpokal. Das beste Jungtier und das beste Taubenpaar präsentierte Monja Zifle mit deutsche Modeneser Schietti blau mit schwarzen Binden.