von Hans-Jürgen Kommert

Der „Rote Bur“ Lukas Duffner aus Schonach wird am Freitag 90 Jahre alt. Wie es sich für ihn gehört, gratulieren auch Größen aus der Politik. Schließlich wurde er erst in diesem Jahr für seine 70 Jahre als Sozialdemokrat geehrt, 2008 erhielt er für sein politisches Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Kindheit in der Krise

Duffner wurde am 6. September 1929 in der Barockstadt Ettenheim als jüngstes von drei Kindern geboren. Vater Anton war Landwirt und Blechner, Mutter Karoline erzog die Kinder zur Zeit der Weltwirtschaftskrise.

Jugend im Krieg

Bruder und Schwester wurden 1939 zum Wehrdienst eingezogen, der Vater wurde in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Lukas war alt genug, um der Mutter in der Landwirtschaft mit Obst- und Weinbau zu helfen. Allerdings entging auch er nicht dem Aufruf zum Schanzen im Elsass. Nach dem Krieg kehrte der Vater heim, sein Bruder aber war im Krieg gefallen. Dem jungen Burschen fiel es schwer, sich den französischen Besatzern unterzuordnen – ein Wesenszug, den er sich bis heute bewahrt hat.

Schönwald Willy-Brandt-Medaille für zwei Schönwälder Urgesteine Das könnte Sie auch interessieren

1947 folgte er einem Schonacher in den Schwarzwald und lernte seine spätere Frau, Alma Dold vom Schneiderjockenhof im Schwarzenbach, kennen. Schon 1950 heiratete er sie und wurde erstmals Vater. Der junge Mann lernte von seiner Frau in den langen Wintern das Skifahren und gewöhnte sich an die Kälte in Schönwald. Bis 1965 werden fünf Söhne und eine Tochter geboren.

Neuer Hof

Lukas Duffner hatte den Hof 1953 gepachtet, nachdem sein Schwiegervater ein Leibgedinghaus gebaut hatte. 1954 kaufte er seinen ersten Unimog, mit dem er beim Schneeräumen gutes Geld verdiente. 1958 übernahm er die Landwirtschaft, 1970 bezog die Familie den neuen Hof, der mit viel Eigenleistung entstanden war.

Spott geerntet

Schon damals baute Duffner einen separaten Rinderstall und stellte seinen Viehbestand früh auf Angus-Fleischrinder und Mutterkuhhaltung um. Zudem bot er Gästezimmer an. Er hielt Ponys für den Reitbetrieb, wofür er zunächst mit Spott überschüttet wurde.

Schicksalsschlag

1971 wurde das siebte Kind geboren. Dann folgte ein Schock: 1974 starb seine Frau Alma völlig unterwartet. Der Zusammenhalt der Familie sorgte dafür, dass dennoch alles seinen Gang ging.

Kutschfahrt ins Glück

Duffner bot damals Kutschfahrten an und lernte dabei den Kurgast Marianne kennen. Was folgte, bezeichnete die ehemalige Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher als „eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich kenne“.

Die Familie wächst

1979 heirateten die beiden – die Familie vergrößerte sich um zwei Kinder aus Düsseldorf. Der Zusammenhalt in der Patchworkfamilie war groß. Später kam Mariannes Nichte Susanna dazu, die heute auf dem Dreierheinerhof lebt. Auch der einzige gemeinsame Sohn, Marc-Anton, erweitert die Familie. Ute, Mariannes Tochter, zog es zunächst vom Hof weg, sie kam aber zurück und heiratete Siegfried, den Jungbauern.

Ein Denkmal und ein Imbiss

1980 kaufte die Familie den fast nebenan liegenden, 1619 erbauten Reinertonishof, der mit viel Eigenleistungen und mithilfe des Landesdenkmalsamts und des Landkreises von 1983 bis 1986 renoviert wurde. Sohn Siegfried baute nebenan einen Imbiss, 1989 wurde das Vesperstüble eröffnet, das 1997 erweitert wurde. Zwei Jahre zuvor hatte Lukas Duffner den Schneiderjockenhof an Siegfried und Ute Duffner überschrieben.

Schönwald Rote Brüder überreichen dem Pfarrer zwei kostbare Stolen Das könnte Sie auch interessieren

Lukas Duffner engagierte sich im Austausch mit der Partnerstadt Bourg-Achard, 1985 wurde er dort Ehrenbürger. 2002 übernahm er einen Weinberg in Ettenheim, den er noch heute mit einigen Freunden betreut, den Roten Brüdern. 2006 brannte durch Brandstiftung der Reinertonishof ab, der von 2008 an wieder aufgebaut wurde Im selben Jahr wurde Duffner mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Bauernaufstand

Schon in den frühen 60er-Jahren wehte den Bauern zuweilen politisch-bürokratischer Widerstand entgegen, wenn es um wichtige Vorhaben ging. Das trieb Duffner in die Kommunalpolitik. 1965 stellte sich der Sozialdemokrat erstmals dem Wähler, um in den Kreistag zu gelangen, was auf Anhieb gelang. Konsequent setzte er sich für den Straßenbau ein. Nicht immer diplomatisch, zumeist aber erfolgreich.

SPD-Gründer

1966 gründete er mit Alois Kaiser den SPD-Ortsverein. Er übernahm den Vorsitz, den er erst dieses Jahr an einen seiner Enkel abgab. 26 Jahre lang war er, mit einer Unterbrechung, auch im Gemeinderat Schönwald tätig. Sein vielfältiges Engagement sorgte dafür, dass er weit über die Landesgrenzen hinaus als „de Rote Bur“ bekannt wurde. Erst vor wenigen Monaten erhielt er die höchste Ehrung seiner Genossen, die Willy-Brandt-Medaille.