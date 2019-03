von Maria Kienzler

Voller Tatendrang traf sich die Gruppe „Aktiv für Schönwald“ (AfS) zur monatlichen Arbeitsbesprechung im Hotel „Ochsen“.

Da der Gruppensprecher Manfred Fattler aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen konnte, leitete seine Frau Theodora die Sitzung. Begeistert berichtete sie, dass die evangelische Kirche drei Bänke gestiftet habe für die Friedhofskapelle. Nachdem die alte Kapelle jetzt renoviert ist, hatte sich die Gruppe auf die Suche nach guterhaltenen Kirchenbänken gemacht. Zufällig erfuhren die Mitglieder, dass die evangelische Kirche des Dorfes nach Renovierungen einige Bänke übrig habe. „Pfarrer Markus Ockert hat sie meinem Mann als Spende angeboten“, freute sich Theodora Fattler. Auch der Ältestenrat habe zugestimmt.

Kunstschmied Manfred Fattler hatte vor Jahren der evangelischen Kirchengemeinde ein schmiedeeisernes Kreuz zum Nulltarif vor die Heilig-Geist-Kirche gestellt. Sofort wurde beschlossen, die Kirchenbänke umgehend abzuholen und in der Friedhofskapelle aufzustellen. Das Kirchlein solle in Zukunft ja nicht nur besichtigt werden, sondern auch als Besinnungsraum dienen, wie es weiter hieß.

Passende Figuren und Bilder, die gestiftet wurden, sollen vor der offiziellen Eröffnung angebracht werden. Derzeit hängt nur die moderne Christusfigur aus den 1960er-Jahren an der Wand. Sie wurde von dem Waldkircher Künstler Hubert Bernhard angefertigt.

Fernbedienung für das Glöckchen

„Die Schonacher Firma Turmuhren Schneider will nächste Woche kommen, um das Glöcklein, das bisher noch von Hand geläutet wird, abzuholen“, wusste die Sitzungsleiterin. Mit einer Fernbedienung wird die Glocke danach wieder in den Turm gehängt, damit sie in Zukunft von der Trauerhalle aus in Bewegung gesetzt werden kann.

Der nächste Tagesordnungspunkt rankte sich um die Osterdekoration des Dorfes. Viel Arbeit hat die Gruppe noch vor sich, um auch in diesem Jahr rechtzeitig die Osterfiguren aufzustellen und die Körbe mit Eiern vor den Geschäften zu platzieren.

Zwischenlager für Osterschmuck

„Wenn zwei Wochen nach Ostern der Schmuck abgebaut wird, kann er bei meinem Neffen Michael Burger in Schonach im Holz zwischengelagert werden, bis der neue Lagerraum in der Richard-Dorer-Schule bezugsfertig ist“, informierte Fattler die anwesenden elf Frauen und Männer, die sich alle riesig über diese Möglichkeit freuten.

Bei der Französischen Nacht, die im Juni 2019 stattfindet, will die AfS-Gruppe wieder ein Zelt aufbauen. Gerd Schneider wurde kurzerhand zum Projektleiter ernannt, gleichzeitig wurde ihm von allen Seiten auch die notwendige Unterstützung zugesichert.

Der nächste Sitzungstermin ist am Montag, 8. April, um 20 Uhr im Gasthaus „Löwen“.