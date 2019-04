von Hans-Jürgen Kommert

Seit 34 Jahren wird in Schönwald regelmäßig ein Kleidermarkt im Frühjahr und einer im Herbst von etwa 20 Frauen einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) durchgeführt – ehrenamtlich und ohne den Hintergrund eines Vereins oder eines Kindergartens.

„Der Kleidermarkt ist in dieser Zeit stetig gewachsen – mit rund 7500 Teilen ist nun eine Kapazitätsgrenze erreicht“, schilderte ein Urgestein der Arbeitsgemeinschaft, Isolde Kaltenbach. Mit 300 Mark Umsatz habe man einst begonnen, heute kaum noch vorstellbar.

Parkchaos ums Rathaus

Für die „Dienstleistung“ der Entgegennahme, der Auszeichnung und dem Verkauf berechnen die Frauen den Abgebenden einen Obolus. Der aber wird nicht etwa „verveschbert“, sondern stets dem Kindergarten im Frühjahr und der Schule im Herbst gespendet. Zusätzlich erhalten üblicherweise verschiedene Vereine des Dorfes einen Scheck. „Einmal haben wir mit einer Spende an die Bregtalschule auch eine Einrichtung außerhalb des Dorfes bedacht – ansonsten war immer unser Credo, dieses Geld muss im Dorf bleiben“, sagt Isolde Kaltenbach. Und dies, obwohl der Kleidermarkt inzwischen deutlich überregionale Bedeutung hat.

Auch Bürgermeister Christian Wörpel zeigt sich angetan von den Märkten. Seine Frau Cathrin schaue ebenfalls gerne, ob sie dort für den Nachwuchs Passendes findet. „Die Kleinen wachsen so schnell aus den Kleidern heraus, das hat gar keine Zeit, richtig gebraucht auszusehen“, sagte er.

Er habe festgestellt, dass man dort hochwertige Sachen zu einem kleinen Preis bekommt, für viele sicher eine willkommene finanzielle Erleichterung. „Ich habe bei der Abgabe und Sortierung mal in die Halle reingeschaut, da waren Berge an Kleidung“, erzählt der Schultes. Und am Verkaufstag stünden schon lange vor Beginn hunderte von Autos im Ort, da herrsche Parkchaos ums Schönwälder Rathaus, da der Markt inzwischen ein riesiges Einzugsgebiet habe.

In diesem Frühjahr weichen die Frauen etwas von ihren Spendeprinzipien ab. Diesmal profitiere die Gemeinde praktisch doppelt: Der Kindergarten, seit einiger Zeit ebenfalls gemeindeeigen, habe bereits 450 Euro erhalten. Nun soll der Rest in Höhe von 800 Euro dem neuen Naturfreibad zugutekommen. Spielgeräte entweder fürs Planschbecken oder für den Spielplatz sollen es werden, erklärt Wörpel. „Damit können wir etwas machen, was sonst nicht möglich gewesen wäre“, versprach er.

Opa kauft Kinderwagen

Isolde Kaltenbach hatte noch eine kleine Anekdote vom vergangenen Markt parat: Als man eigentlich schon fertig war, sei eine Schar Männer „im besten Rentenalter“ in die Halle gekommen. Eigentlich hatten sie nur einen Kaffee im Sinn. „Als die erfuhren, was wir hier machen, meinte einer, ob wir auch einen Kinder-Sportwagen haben – er wird demnächst Opa“, schmunzelte sie.

Mit Handys wurden Bilder gemacht und der künftige Opa erhielt genaue Anweisung, welches der Modelle er mitbringen dürfe. „Wir haben die Herren dann genau in Kenntnis gesetzt, wie man das gute Stück zusammenklappt, damit es in den Kofferraum eines Autos passt – dann sind sie mitsamt dem leeren Kinderwagen losgefahren.“

Der nächste Kleidermarkt im Herbst ist bereits geplant. Er wird am 16. und 17. September stattfinden. Dann werden auch wieder Vereine davon profitieren, versprachen die Vertreterinnen der Arbeitsgemeinschaft.