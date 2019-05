von Christel Börsig-Kienzler

Sie findet nur alle fünf Jahre statt und gilt als ein Veranstaltungshöhepunkt in der Region: Die französische Nacht in Schönwald. Das achte Straßenfest startet nun am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr und dauert bis in den frühen Morgen hinein.

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung in der Schönwälder Ortsmitte laufen seit langem, seit drei Monaten intensiv. Das beliebte Straßenfest hat sich in den vergangenen Jahren als wahrer Zuschauermagnet erwiesen. Auch dieses Jahr erwartet die veranstaltende Gemeinde Schönwald wieder mehrere tausend Besucher. Kulinarische Spezialitäten halten entlang der Festmeile, die vom Café Princess bis zum Eschle gehen wird, rund 25 Vereine und Gruppen sowie die örtliche Gastronomie an ihren Ständen bereit.

Gefeiert wird bis fünf Uhr früh

Die zweite Besprechung mit den Teilnehmern fand bereits statt. In dieser ging es in die Detailplanung, wurden Stand-Plätze und vieles mehr abgeklärt. Weitere Interessierte, Gruppen oder Privatpersonen, die bei der französischen Nach einen Stand betreiben möchten, können sich noch bei Hauptamtsleiter Andreas Herdner im Rathaus melden. Bei ihm laufen die organisatorischen Fäden zusammen.

Wie Herdner im Gespräch ankündigt, gibt es bei der französischen Nacht neben verschiedenen Ständen auch Bars und Discos. Ein Rahmenprogramm mit vielen Akteuren sorgt zudem für Unterhaltung und Kurzweil. Gefeiert werden kann bis 5 Uhr in der Frühe. Das Rahmenprogramm steigt auf zwei Bühnen. Mitwirkende sind unter anderem der heimische Musikverein, die Alphornbläser, der Schulchor, Tanzgruppen und verschiedene Bands.

Von Quiche bis zu Baguettes

Die kulinarischen Köstlichkeiten werden beim Straßenfest von französischen Spezialitäten wie Quiche, Käsefondue, Baguette, Gratin und Ratatouille bis hin zu Weinen aus dem Partnerland und den üblichen Festgetränken reichen.

Für ein besonderes Ambiente sollen während der französischen Nacht auch Illuminationen sorgen. „Wir werden beispielsweise die Pfarrkirche in den französischen Nationalfarben anstrahlen“, verrät Herdner. Blasius Willmann wird das Gotteshaus ins rechte Licht rücken.

Auch Freunde aus der Partnergemeinde Bourg-Achard werden bei der französischen Nacht vor Ort sein. Zwei Wochen zuvor fährt eine Schönwälder Delegation mit Gemeinderatsmitgliedern sowie Vereins- und Partnerschaftskomitee-Mitgliedern in die französische Partnergemeinde zum Besuch der großen Armada (Schiffsparade) auf der Seine. Ins Leben gerufen wurde die französische Nacht in Schönwald einst anlässlich der Feier der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen der kleinen Schwarzwaldgemeinde und der Gemeinde Bourg-Achard in der Region Normandie.

Sperrzeit aufgehoben

Die französische Nacht zeichnet sich durch eine echte Besonderheit aus: Die Nacht wird zum Tage gemacht. Zu einer sogenannten Freinacht, der Aufhebung der Sperrzeit, muss der Gemeinderat aber seinen Segen geben. Zwei kurze Paragrafen beinhaltet diese Rechtsverordnung: Im Paragraf 1 wird in der Nacht von 29. auf 30. Juni für die gesamte Gemarkung Schönwald die Sperrzeit ersatzlos gestrichen. Dieser Rechtsverordnung stimmte der Gemeinderat in der jüngsten Ratssitzung vollumfänglich zu. Dirk Fehrenbach (Freie Liste) stellte jedoch fest, dass die Freinacht eigentlich nur bis 5 Uhr morgens gilt. „Dann kommt die Kehrmaschine“, stimmte ihm Bürgermeister Christian Wörpel zu, denn ab 6 Uhr müsse der Verkehr wieder freigegeben werden.