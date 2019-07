Nach fünf Jahren Pause ist es am Wochenende wieder soweit. Die Gemeinde Schönwald feiert zusammen mit den örtlichen Vereinen, der örtlichen Gastronomie und Gästen aus der Partnerstadt Bourg-Achard die achte Französische Nacht. Bereits im Voraus wurde die Veranstaltung durch die farbliche Illumination der katholischen Kirche angekündigt.

Nun ist es am kommenden Samstag, 29. Juni, soweit, und dem großen Engagement der Vereine, Gruppen und der örtlichen Gastronomie ist es zu verdanken, dass man an einem Besuch der Französischen Nacht aus kulinarischer Sicht nicht vorbeikommt. Von Ratatouille und Quiche über Hexen-Döner, Brutzelfleisch und Flammkuchen werden alle Gaumenwünsche erfüllt.

Hüpfburg und Ballons

Für die kleinen Gäste wird auf dem neuen Dorfplatz eine Hüpfburg aufgebaut, und der Kindergarten bietet in direkter Standnachbarschaft Unterhaltung für die Kids mit einem Luftballonwettbewerb und Ballontieren. Insgesamt sorgen rund 25 Stände für das leibliche Wohl der Besucher.

Ein buntes Rahmenprogramm erwartet die Besucher auf der Burgergroup-Bühne beim ehemaligen Hotel Hirschen und der Volksbank-Bühne gegenüber dem Klosterstüble. Alexander und Rudi Schätzle, die in Schönwald bestens bekannt sind, werden auf den Bühnen moderieren und durch das Programm führen. Neben der Musik- und Kurkapelle Schönwald, dem Schülerchor der Grundschule und den Alphornbläsern werden auch noch die Bands Séquences nostalgiques, Bluesquamperfect und Slamjam Hiprock für Stimmung bis in die Nacht sorgen.

Anspruchsvolle Showtänze werden von den Tanzgruppen Hot Steps und Dance Devilz dargeboten. Nach dem Bühnenprogramm laden einige Stände mit Barbetrieb noch zur Feier bis in die Morgenstunden ein.

In diesem Jahr haben die Veranstalter entschieden, auf eine Lasershow oder ein Feuerwerk zu verzichten, um dafür einige Straßenkünstler zu engagieren. Die werden das Publikum während der Veranstaltung unterhalten und für einige Hingucker sorgen.

Aufgrund des Festbetriebes wird die Hauptstraße im Bereich der Festmeile von Samstag, 18 Uhr, bis 6 Uhr am Sonntagmorgen komplett gesperrt sein. Parkmöglichkeiten finden die Besucher am Ortsausgang Richtung Furtwangen auf der rechten Seite, an der Uhrmacher-Ketterer-Halle, dem Skilift, dem Friedhof, der evangelischen Kirche, am Sportplatz und weiteren Nebenstraßen im Ort.

Bauhof im Einsatz

Die Bauhofmitarbeiter werden für alle Fälle in Bereitschaft sein und am frühen Sonntagmorgen für passierbare Straßen sorgen. Dem Einsatz des Bauhofs im Vorgang und im Nachgang der Veranstaltung gelte daher ein großes Dankeschön, betont die Gemeindeverwaltung. Gewürdigt wird auch das Engagement der großen und auch kleinen Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung dieses abwechslungsreiche Programm erst möglich machten.

Verkehrsregelung

Die achte Französische Nacht wird am Samstag, 29. Juni, in Schönwald gefeiert. Dafür wird laut Hauptamtsleiter Andreas Herdner eine spezielle Verkehrsregelung eingerichtet.

Sperrung: Die Hauptstraße ist an diesem Tag nur eingeschränkt befahrbar. Ab 16 Uhr wird die Durchgangsstraße im Bereich Bachwinkel bis zur Einmündung Johann-Peter-Hebel- Weg auf zehn Kilometer pro Stunde eingeschränkt. Ab 18 Uhr ist die Hauptstraße in diesem Bereich komplett gesperrt. Die Sperrung der Hauptstraße wird nach der Freinacht am Sonntagmorgen um 6 Uhr aufgehoben.

„Neben dem Programm auf den Bühnen werden noch einige Straßenkünstler für die Unterhaltung der Gäste sorgen.“

Andreas Herdner,

Hauptamtsleiter Schönwald