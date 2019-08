von Simona Ciubutaro

Bereits zum vierten Mal fand der internationale Workshop zu Chorgesang und sakraler Musik unter der Leitung des französischen Dirigenten Dominique Sourisse im Kurort Schönwald statt. Die besondere Qualität seiner Abschlusskonzerte mit semiprofessionellen und professionellen Musikern hat sich inzwischen herumgesprochen. Eine viertel Stunde vor Beginn des Konzerts war die Pfarrkirche St. Antonius so gut wie voll.

Anspruchsvolle Werke

Drei anspruchsvolle Werke für Chor und Orchester standen dieses Jahr auf dem Programm: Die Ouvertüre aus Beethovens erster umfangreichen Komposition, der „Kantate auf den Tod von Kaiser Josef II., sein spätes Werk „Elegischer Gesang“ und das erschütternd schöne Werk von Luigi Cherubini „Requiem C-Moll.“ Das Letztere wurde von Ludwig Beethoven derart bewundert, dass es bei seinem eigenen Begräbnis aufgeführt wurde.

Die menschliche Stimme ist das komplexeste Instrument überhaupt. Es überragt in seiner Ausdruckskraft und im Nuancenreichtum alle anderen Instrumente. Dirigent Sourisse ist es gelungen, in nur zehn Tagen derart unterschiedliche semiprofessionelle Chorsänger und zudem auch noch ein kleines Orchester aus lokalen Musikern in ein perfektes Ensemble zu verwandeln. Unter der Leitung von Dominique Sourisse entfaltete der Chor einen kompakten Klang mit unheimlicher Kraft, er beherrschte souverän die schwere Partitur und füllte den Raum mit rarer Schönheit und großen Emotionen.

Die Klagen in Beethovens Werken und die erdrückende Trauer darin, die an Gott gerichteten Fürbitten in Cherubinis Requiem, aber auch die Lobpreisungen, mit gewaltigen Steigerungen in der kanonartigen Polyphonie, die sich wie rollende Sturmwellen entfalteten, beeindruckten zutiefst die Zuhörer. Cherubinis Requiem bietet an seinem Ende, nach einem fast schmerzhaften Crescendo durch Stimmspiralen eine leise Erlösung. Die Klanggewalt wird aus einem Strom zu einem Fluss, dann zu einem Bach, dann zu Tropfen – und dann die Stille.

Meisterhafte Leistung

Eine meisterhafte Leistung des Dirigenten Dominique Sourisse, der Sänger und der sensiblen Instrumentalisten Marina Behrens (Violine), Fin Heß (Violine), Laurence Wintherlig (Bratsche), Violaine Sourisse (Kontrabass) und Iwona Gadawska (Orgel).

Das junge Talent Fin Heß glänzt begleitet von Iwona Gadawska am Klavier mit der Aufführung des zweiten Satz des Violinkonzertes in D-Dur von Luigi Boccherini.

Einen zweiten Höhepunkt des Abends stellte die Darbietung des nur 14 Jahre jungen Talents Fin Heß (Violine)dar, begleitet von Iwona Gadawska am Klavier. Sie spielten wundervoll den zweiten Satz des Violinkonzertes in D-Dur von Luigi Boccherini und ernteten vom schwer beeindruckten Publikum stürmischen Applaus.