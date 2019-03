von Susanne Kammerer

Verschiedene Aktionen hatte der Freundeskreis wieder ermöglicht, wie etwa die Theaterfahrt der Klassen zwei und vier und die Fahrt zum Haus der Natur am Feldberg. „Um zu vermeiden, dass einzelne Schüler aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen können, übernimmt unser Verein die Buskosten“, erläuterte der Vorsitzende Harald Hafner. Ferner wurden die Spielfahrzeuge für den Pausenhof aufgerüstet, und auch die Nikolausaktion im vergangenen Jahr, wurde finanziell unterstützt, sodass 500 Nikolaustüten gepackt und verschenkt werden konnten.

Einnahmen erzielt der Verein aus den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und aus Verkaufsaktionen wie dem Plätzchenverkauf beim Weihnachtsmarkt oder einem Stand bei der Feier zum Schuljubiläum, berichtete Kassierer Gerhard Finkbeiner. Der Kassenstand stimmte zuversichtlich.

Geld soll nicht gehortet werden

Das Geld solle aber nicht gehortet werden, der Verein will genügend in petto haben, wenn es an größere Investitionen geht. Im Blick hat der Vorstand etwa den Pausenhof, dessen Sanierung in absehbarer Zeit anstünde. „Dann können wir neue Spielgeräte kaufen“, sagt Harald Hafner.

Vorstand bleibt im Amt

Der Vorstand stand komplett zur Wahl: Vorsitzender Harald Hafner, stellvertretende Vorsitzende Evelyn Rieger, Schriftführerin Ulrike Haas, Kassierer Gerhard Finkbeiner sowie die drei Beisitzer Miriam Rütschle, Kerstin Hettich und Bernhard Läufer. Allesamt wurden in ihren Ämtern bestätigt und auch die beiden Kassenprüfer Hans-Georg Schmidt und Marianne Duffner bleiben dem Gremium für weitere zwei Jahre erhalten.

Aktuell hat der Freundeskreis-Richard-Dorer-Schule 93 Mitglieder. Schulleiter und Beisitzer Bernhard Läufer regte an, sich im Bereich der aktiven Mitglieder breiter aufzustellen um mehr Hilfe bei Aktionen zu haben: „Dazu sollten wir gezielt werben und Leute ansprechen.“