Die Polizei beschreibt den Vorfall in ihrer Pressemitteilung wie folgt: Der Mann war am Mittwoch gegen 7.45 Uhr von der Kreuzung „Geutsche“ kommend in Richtung Schönwald auf der Kreisstraße 5728 unterwegs. Etwa auf Höhe der Einmündung „Guten“ geriet der ältere Wagen des derzeit noch Unbekannten auf der zu dieser Zeit reifglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Kleinwagen kam in der Folge von der Straße ab, überfuhr eine Wiese und prallte dann gegen ein Bushaltestellenschild. Durch den Aufprall wurde ein Stück von dem Schild abgerissen und gegen die Fahrzeugfront des entgegenkommenden VW Tiguan einer jungen Autofahrerin geschleudert.

Zu spät

Die Frau hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Unfallverursachers. Der gab zu verstehen, dass ihm nichts passiert sei. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Schönwald davon. Erst danach stellte die Fahrerin des Tiguans fest, dass ihr Wagen an der Fahrzeugfront Beschädigungen aufwies.

Die Polizei Triberg (07722 1014) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Fahrer des Kleinwagens. Der soll zum genannten Zeitpunkt eine blaue Winterjacke mit roter Rückenaufschrift getragen haben, etwa 55 bis 60 Jahre alt sein und grau oder auch weiße Haare haben.