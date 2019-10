von Hans-Jürgen Kommert

Glühwein statt Sekt gab es anlässlich der Vorstellung der (fast) vollendeten ­Umsetzung der Kirchenrenovierung der evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Schönwald.

Noch kein warmes Wasser im Wärmetauscher

Denn nun ist die Kirche zwar an die Nahwärme angeschlossen, doch nachdem die alte Heizung bereits ausgebaut ist, kommt noch kein warmes Wasser im Wärmetauscher an. Das soll sich laut Bürgermeister Christian Wörpel aber in den nächsten ­Wochen ändern: „Am 21. ­Oktober, plus, minus ein paar Tage, wobei ich eher an ­minus, also vorher rechne“, betonte Wörpel angesichts der eher niedrigen Temperaturen in der Kirche beim Empfang, der sich an den Gottesdienst anschloss.

Finanziell läuft es wie geplant

Eine finanzielle Punktlandung legten die Handwerker in der Kirche selbst hin mit 48 300 Euro. Den größten Brocken machten der Ausbau und die Neuverlegung des Parketts mit rund 33 700 Euro aus. Dies war laut Pfarrer Markus Ockert und Kirchengemeinderat Daniel Papst notwendig geworden, obwohl das Stirnholzparkett eigentlich beständiger sei als normaler Parkettboden. Doch dieses arbeite stärker bei Temperaturschwankungen, wodurch der Estrich kaputt gegangen sei.

Bürgermeister Christian Wörpel (rechts) verspricht beim Empfang für die nächsten Wochen mehr Wärme in der Kirche, was Pfarrer Markus Ockert (Mitte) im Beisein von Stefan Gesellinger, Planer der Heizungserneuerung, sichtlich erfreut. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Nachdem Ralf Mauscherning, der kirchliche Bauleiter der evangelischen Kirchen der Raumschaft, wegen seines 88. Geburtstags fehlte, hatte sich Stefan Gsellinger vom gleichnamigen Planungsbüro eingefunden, ein profunder Kenner von Kirchenheizungen, der auch in den Umbau der Heizungsanlage auf Nahwärme involviert war. Neben dem Ausbau der alten Heizanlage, die insgesamt schon die 50 Jahre des Bestehens der kleinen Kirche in der Bourg-Achard-Straße gearbeitet hatte, war er unter anderem mit der Planung der Steuerung der neuen Anlage betraut.

Neue Heizanlage deutlich komfortabler

Kirchendienerin ­Erika Weiß muss nun nicht mehr wegen des Gottesdienstes einen Abend zuvor anrücken, um die Heizung einzuschalten: Das wird programmiert, sobald die Nahwärme funktioniert. Später wird man die Heizung per App mit dem Handy bedienen können, wenn man das denn wolle, so Gsellinger.

Bewusste Wahl einer umweltfreundlichen Alternative

Die Heizungserneuerung, die später als die normale Renovierung beschlossen wurde, wird insgesamt rund 75 000 Euro verschlingen. Man habe sich bewusst für eine umweltfreundliche Alternative entschieden, schon um einen Anteil daran zu haben, Gottes Schöpfung zu bewahren.

Künftig soll die Wärme von Holzhackschnitzeln kommen

In der ersten Ausbaustufe wird die Wärme aus einem Gas-Blockheizkraftwerk (BHKW) kommen. Ab der zweiten oder spätestens der dritten Phase soll sie aus einem Hackschnitzel-BHKW beim Bleimatthof kommen, versprach der Bürgermeister.

Im Anschluss an den kleinen Empfang konnten interessierte Besucher die runderneuerte Heizanlage besichtigen, was auch die Mehrzahl in Anspruch nahm. Deutlich weniger Komponenten schafften Platz. Den größten Teil nimmt nach wie vor der Teil der Anlage ein, der die Warmluft in die Kirche bläst.