Es geht voran beim in der Entstehung befindlichen Baugebiet „Sommerberg“. Von den insgesamt 14 vorhandenen Baugrundstücken sind vier verkauft, zwei weitere reserviert und auch für weitere gebe es bereits Interessenten, wie Bürgermeister Christian Wörpel in jüngster Sitzung des Gemeinderats feststellte.

Schönwald Familien erhalten Zuschuss – Bauplätze am Sommerberg können jetzt reserviert werden Das könnte Sie auch interessieren

Konkret aber ging es bereits um einen Bauantrag in der künftigen Straße Schanzenblick. Da dieser sich in allen Belangen an die Festsetzungen des Bebauungsplans hält und es sich um ein Wohnhaus handelt, sei ein Bauantrag im vereinfachten Verfahren möglich. Im Gegensatz zum Baugenehmigungsverfahren finde, so Wörpel, im vereinfachten Verfahren nur eine eingeschränkte Prüfung statt – dabei werde zugleich die Eigenverantwortlichkeit des Bauherrn wie auch des Planers gestärkt. Sie hätten jedoch weiterhin die Möglichkeit und das Wahlrecht, die Rechtmäßigkeit umfassend im Baugenehmigungsverfahren prüfen zu lassen, betonte Wörpel.

Die Entscheidung

Bei einer Befangenheit erteilte das Gremium einstimmig sein Einvernehmen zum vorliegenden Antrag.

Triberg Können sich Katzen mit Corona infizieren? Die Antwort liefert noch keinen Grund für Panik Das könnte Sie auch interessieren

Dirk Fehrenbach zeigte sich indes verdutzt, dass er für dieses Baugebiet praktisch keine Werbung sehe, einzig verschiedene Fertigbaufirmen zeigten Werbung, mit denen sie ihre Produkte anpriesen. Was wiederum den Bürgermeister erstaunte. „Die werben mit konkreten Preisen für ein fertiges Haus in Schönwald, haben mit uns aber noch nicht einmal Kontakt aufgenommen“, wunderte der sich.