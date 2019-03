von sk

Die Schönwälder Hornschlittenfahrer sagen ihr Rennen ab. Das sollte am Sonntag, 10. März, stattfinden. In der vergangenen Woche habe der Hornpräsi fast täglich die Schneeverhältnisse am Dobelskilift kontrolliert. Doch durch den Regen und das milde Klima sei der Schnee im oberen Bereich der Strecke zusehens weniger geworden. Deshalb entschieden die drei Zuständigen bei den Hornadlern nach nochmaliger Kontrolle, dass die Veranstaltung des beliebten Rennens nicht möglich ist.

„Der Schnee reicht zwar noch zum Skifahren, jedoch nicht dafür, dass rund 40 Schlitten zweimal einen Slalom durchfahren. Schade! Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen“, heißt es in einer Mitteilung der Hornadler.