von Hans-Jürgen Kommert

Es gibt nach wie vor viel zu tun beim Kunstrasenplatz des FC 1921 Schönwald. Zudem stottert der Fußballverein die Schulden bei der Gemeinde ab, hat also für andere Projekte nicht allzu viel Geld übrig. Da hatten einige des Vereins eine Idee: Sie riefen den „Hunderterclub 2021“ ins Leben.

Fans der Schwarz-Gelben sollen sich als Gold-, Silber- oder Bronze-Sponsor einbringen können. Die Mitgliedschaft im Hunderterclub wird auf einer ausgehängten Sponsorenliste vermerkt – auf Wunsch nur mit einer Nummer.

Unter dem Motto „Erhalten – gestalten, fordern und fördern“ will hier der Förderverein Zeichen setzen, viele Maßnahmen wird dabei das Rentnerteam selbst ausführen. Die Gelder dazu soll der Hunderterclub bringen.

Spenden im Hundertertakt

„Als Mitglied im Hunderterclub unterstützt jedes Mitglied einen sehr aktiven, für alle offenen, loyalen Fußballverein, in dem Jugendarbeit und die Vereinskultur an erster Stelle stehen“, werben die Mitglieder des Fördervereins. Die Spende in Höhe von 100, 200 oder 300 Euro komme zu 100 Prozent dem Verein zugute.

Und das Geld wird benötigt: Projekte mit einer Gesamtsumme von deutlich über 46 000 Euro stehen bis zum Jubiläum an, wie Siegfried Lieckfeldt und Hans Felix Thurner deutlich machen.

Ganz hinten auf der Liste steht dabei der wohl wichtigste und teuerste Teil: Eine neue Flutlichtanlage. „Der neue Belag frisst unheimlich Licht, unsere vorhandene Lichttechnik stemmt das nicht mehr“, sagt Thurner. Eine moderne LED-Flutlichtanlage soll’s richten. Die ist in der Anschaffung sehr teuer und muss von einem Fachbetrieb aufgebaut werden.

So viele Aufgaben

Bis 2021 gilt es obendrein, die gesamte Holzfassade des Anbaus zu isolieren und zu erneuern, die Übergänge der Gebäudeteile zu verschalen und abzudichten. Auf Höhe des Getränkelagers im Anbau soll ein Vorhang als Raumteiler und als Wärmeschutz angebracht werden. Die Fassade der FC-Gaststätte soll im Anbau mit Spanplatten verkleidet werden. Ein Teil davon dient bei Fußballübertragungen als Leinwand und wird weiß gestrichen. An einem anderen wird das Vereinsemblem angebracht.

Die restliche Fassade muss gereinigt, ausgebessert, grundiert und gestrichen werden. An die Südseite des Anbaus soll ein Schiebetor eingebaut werden, dazu muss die Fassade angepasst werden. Das gesamte Anbaudach soll ausgebessert und sieben alte Fenster auf der Ostseite sollen durch neue Kunststofffenster ersetzt werden.

So viel Pflegebedarf

Wegen der Nähe zum Wald muss neben der aufwendigen wöchentlichen Platzpflege dreimal jährlich eine externe Firma eine Intensiv-Pflegeaktion ausführen. Dabei wird zusätzlich Gummigranulat sowie Quarzsand aufgetragen und eingearbeitet.

Ansprechpartner: Jürgen Dannecker, Siegfried Lieckfeldt, Johannes Groß, Martin Fehrenbach, Steven Barthel, Hans Felix Thurner.