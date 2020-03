von Hans-Jürgen Kommert

Ungeplante Hindernisse gab es bei der jüngsten Themenwanderung von Christa und Heinz-Jürgen Müller. Zur Wanderwirtschaft „Küferhäusle“ im Schwarzenbach sollte es gehen. Tags zuvor hatte jedoch der Sturm Bianca gewütet und es waren noch nicht alle Schäden abgearbeitet. Aufgrund umgefallener Bäume musste die Strecke überdacht werden – zumal die Tour bis in die Nacht dauerte.

Nach einer guten Wanderstunde kamen die 20 Teilnehmer – Eltern-Kind-Turnerinnen und -Turner aus Bad Dürrheim sowie ehemalige Fußballerinnen aus Furtwangen – am Wanderheim an. Dort warteten bereits der Wirt Martin Dengler und seine Frau Tanja Versemann-Dengler auf die Wanderer – mit einem ganz besonderen Essen: Käsefondue. Die Mischung lag dabei in den Händen des eingeschworenen Käse-Liebhabers Martin Dengler. Der bietet am 8. März wieder einen Käse-Workshop an.

Der Hartkäse-Mix macht‘s

Emmentaler, Appenzeller sowie Greyerzer (Le Gruyère) sind die wohl bekanntesten Schweizer Hartkäse. Sie alle landen zu etwa gleichen Anteilen im Käsefondue von Martin Dengler. Dazu kommt ein trockener Weißwein und ein Schluck Mirabellengeist, das Ganze wird dann zum Schmelzen gebracht und gut vermischt. Der Gruyére und der Appenzeller geben der Masse die Würze, die Käse insgesamt sind bekannt für ihre feinen Aromen.

Hier brennt nichts an

Geschöpft wird das Fondue mit feinem französischem Baguette, das vor allem in den unteren Regionen des Topfes entlanggezogen wird, um ein Anbrennen der Käsemasse zu vermeiden. Dabei musste der eine oder andere Wanderer fischen gehen – wenn das Brot im Topf verloren ging.

Verdauungsspaziergang

Nach einer ausgiebigen kulinarischen Rast ging es gestärkt zurück zum Rathaus – natürlich auf einer anderen Route, die die Müllers am Nachmittag ebenfalls bereits erkundet hatten – so wurde der reichlich genossene Käse gleich wieder verdaut.

Wanderführerin Christa Müller bietet in den kommenden Monaten weitere Themenwanderungen an, bei größeren Gruppen ist stets auch ihr Mann als Unterstützung dabei.