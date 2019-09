von Hans-Jürgen Kommert

Die Jugendfeuerwehr Schönwald feiert ihren 20. Geburtstag. 1999 wurde sie vom damaligen Feuerwehrkommandanten Clemens Herrmann und dem langjährigen Jugendleiter Rüdiger Trapp ins Leben gerufen. Sie stellt heute noch sicher, dass die Mannschaftsstärke der Hauptwehr auf einem guten Stand ist.

Vor allem, so Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel, sei so gewährleistet, dass schon gut ausgebildete junge Männer der Wehr zur Verfügung stehen. Ein dickes Lob ging an Sebastian Storz, Tobias Moser und Christian Kuner, die die Jugendwehr aktuell leiten und viel Herzblut investieren.

Eine Sternfahrt der Jugendwehren birgt auch eine logistische Herausforderung: Bei 27 Fahrzeugen wird der Platz knapp. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zum Geburtstag gab es dieses Jahr bereits einige Veranstaltungen, allen voran die Doppel-Raumschaftsprobe, bei der die Jugendfeuerwehren oberes Bregtal mit Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach mit den jeweiligen Ortsteilen ebenso vertreten waren wie Triberg, Schonach, Gremmelsbach und Nußbach – und natürlich die Geburtstags-Jugendfeuerwehr. 15 Löschfahrzeuge und sieben Mannschaftstransportfahrzeuge waren damals mit rund 130 Jugendlichen vor Ort und zeigten eine überzeugende Leistung.

Sternfahrt

Nun zollte auch der Kreis der Jugendwehr Schönwald seinen Respekt. Zunächst ging die diesjährige Sternfahrt im und um den Kurort über die Bühne. 27 Jugendwehren nahmen am vergangenen Sonntag am nicht immer ganz bierernsten Wettbewerb teil, den Storz mit seinen jungen und älteren Kameraden ­organisiert hatte.

200 Gramm gilt es abzusägen, so manche Jugendwehr bringt das zur Verzweiflung. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Knifflige Aufgaben gab es zu bewältigen, den Ausschlag über die ersten Plätze habe die letzte Herausforderung gegeben: Vor der Gerätehalle der Schönwälder Wehr ging es darum, von einem Tannenstämmchen genau 200 Gramm abzusägen. Die einen kamen ganz nah dran, andere waren vom geforderten Gewicht weit entfernt.

Enttäuschte Gesichter

Bei der Siegerehrung gab es daher so manch enttäuschtes Gesicht, andere jubelten. Platz eins beim Wettbewerb schafften die Jungs und Mädels der Jugendwehr Pfohren-Neudingen, Platz zwei ging an Neuhausen, und den dritten Platz sicherte sich der Weilersbacher Nachwuchs.

Da die heimischen Jugendlichen außen vor waren, wurden sie beschenkt: Je ein Basket-, ein Fuß-, ein Volley- und ein Rugby-Ball wurde überreicht als Geburtstagsgeschenk der Kreisjugendwehren.