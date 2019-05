von Hans-Jürgen Kommert

Immer wieder gern gesehene Gäste im Schönwälder Gemeinderat sind Revierförster Jürgen Wernet und der Leiter der Forstaußenstelle Triberg, Oberforstrat Philipp Weiner. Letzterer zeigte zunächst auf, warum es möglich wäre, dass der Schönwälder Forst nach vielen fetten Jahren eventuell in den nächsten Jahren ein kleines Sorgenkind werden könnte.

Für 2018 aber konnte der Revierförster noch einen satten Gewinn vermelden, deutlich höher als die geplanten 29 700 Euro, bei dem es dennoch am Ende blieb. An diesem Abend war der Besuch der Forstbeamten daher relativ kurz.

Deutlich jenseits des Plans

Der Revierförster gab die Zahlen aus 2018 bekannt – wieder einmal deutlich jenseits der Planzahlen, die er im vergangenen Jahr genannt hatte. Zwar kein erneutes Spitzenergebnis, dennoch waren es sehr erfreuliche Zahlen. Auf den knapp 126 Hektar Waldboden habe man einschließlich der zufälligen Nutzung (Käferholz) anstelle des geplanten Einschlags von 1275 Erntefestmetern wie bereits 1501 Festmeter geschlagen, vor allem starkes Holz, um dieses vor einer noch stärkeren Entwertung zu schlagen. Doch bereits 2018 zeichnete sich ab, dass die Preisentwicklung nach unten zeigt – die enorme Hitze und der fehlende Niederschlag machten vor allem dem Brotbaum Fichte zu schaffen.

Erwirtschaftet wurden dabei netto 75 614 Euro (Vorjahr 82 457 Euro), direkte Kosten von 36 881 Euro verursachte die Ernte. Zudem gingen Kosten für Waldschutz (491 Euro), Erschließung, Betriebssteuern und Beiträge (11 538 Euro) sowie Verwaltungskosten in Höhe von 1294 Euro ab, die Gemeindekasse erhielt dementsprechend 62 246 Euro.

Normales Forstjahr nicht in Sicht

Die Planung für 2019 sieht keinen definierten Einschlag vor. „Wir haben das bisher angefallene Sturm- und Käferholz bereits erledigt, was jetzt noch kommt, sollten schnelle Reaktionen auf den Käferbefall sein“, raubten die beiden Forstleute den Zuhörern jede Hoffnung auf ein normales Forstjahr. Man rate bei den derzeitigen Holzpreisen davon ab, Frischholz zu schlagen. Derzeit seien aus Deutschland, Tschechien, Österreich, der Schweiz und Italien rund eine Million Festmeter Sturm- und Käferholz auf dem Markt. Und da sich der Käfer exponentiell vermehrt, gelte es zunächst, seine Vermehrung einzudämmen, ansonsten drohten in den nächsten Jahren weitere Käferjahre, so Weiner. Da die befallenen Bäume in der Regel nicht auf einem Haufen stünden, seien geringere Erlöse bei zugleich erhöhtem Aufwand die Folge.

Bürgermeister hofft auf einen Deal

Bürgermeister Christian Wörpel schlug den Forstmännern einen Deal vor: Wenn man einen Erlös von wenigstens 10 000 Euro eintragen könne, sei mit dem Überschuss gegenüber den Planzahlen von 2018 die Gesamtzahl wieder in Ordnung, wenn man die zusätzliche Einnahme erst auf die Zahlen von 2019 anrechne.

Der Revierförster will versuchen, diese 10 000 Euro zu erreichen – ohne Garantie. Auch Starkholzeinschlag lohne sich nicht, wie er Dirk Fehrenbach auf dessen Anfrage mitteilte. Einem teuer verkauften Klotz stünden viele Festmeter derzeit unverkäuflichen Palettenholzes gegenüber. Fraktionskollege Johannes Göppert stellte fest, die Fichten-Monokulturen seien nicht von allein entstanden, was sich nun etwas räche – wobei laut Weiner die Käfer auch nicht vor Tannen Halt machten. Göppert stellte weiter fest, man habe viele Jahre Gewinn aus dem Wald erwirtschaftet, „jetzt sieht man, dass es auch anders laufen kann.“ Letztlich einigte man sich darauf, den Gewinn von 10 000 Euro in den Etat zu übernehmen.