von sk

Die Leiche der vermissten 51-Jährigen, deren Aufenthaltsort in Schönwald vermutet wurde, hat jetzt ein Hubschrauber bei Stuttgart-Möhringen entdeckt. Die seit 12. Januar vermisste Frau aus Ludwigsburg wurde am Montag tot in einem See gefunden, teilt die Polizei mit. Ein Verschulden Dritter an ihrem Tod kann ausgeschlossen werden, heißt es in der Pressemitteilung.