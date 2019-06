Schönwald vor 3 Stunden

Die Schönwälder feiern in Blau-Weiß-Rot durch die Nacht – Nur noch wenige Tage

Es ist nicht mehr zu übersehen: Die Pfarrkirche erstrahlt in der Dunkelheit seit ein paar Tagen in den französischen Nationalfarben und vielerorts werden Vorbereitungen für das Straßenfest, die Französische Nacht am 29. Juni in Schönwald, getroffen.