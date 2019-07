von Hans-Jürgen Kommert

Eine Art Abschiedstour bestreitet derzeit der Erste Hauptkommissar Udo Littwin durch die Gemeinderäte der neun Kommunen seines Polizeireviers St. Georgen: Er wechselt zum Ende des ersten Quartals 2020 in den Ruhestand, wie er auf Nachfrage von Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel bekannte. Normalerweise hätte er seinen Triberger Postenführer, Polizeihauptkommissar Frank Stehle dabei gehabt, der sei allerdings wegen einer Zahnoperation nicht „vernehmungsfähig“.

Rückgang der Straftaten als Besonderheit im regionalen Vergleich

Die gute Nachricht für Schönwald vorweg: Gemeinsam mit Unterkirnach war die Kurgemeinde die einzige der neun Gemeinden in der Zuständigkeit des Reviers St. Georgen, die einen Rückgang der Straftaten erlebte. Bei allen anderen gab es eine Zunahme der Kriminalitätsbelastung.

Insgesamt sinkende Tendenz der Kriminalität

„Wenn ich unseren Innenminister höre, ist Baden-Württemberg das sicherste der 16 Bundesländer“, stellte Littwin fest. Umgerechnet auf 100 000 Einwohner beträgt die Häufigkeitsziffer 5191 Delikte (Vorjahr 5295) landesweit. Im Regierungsbezirk Freiburg liegt sie etwas höher mit 5793 (6159) Straftaten je 100 000 Einwohner, im Polizeipräsidium Tuttlingen bei 3459 (3645), im Landkreis bei 3662 (4103), also gemeinhin eine sinkende Tendenz.

Im Revierbereich St. Georgen mehr Straftaten

Dagegen musste Littwin für sein Revier steigende Zahlen vermelden, gesamt 9,8 Prozent, in Triberg war mit einer Häufigkeitsziffer von 4905 am meisten los. Triberg ist auch die einzige Gemeinde, deren Häufigkeitsziffer höher ist als im Landkreis und im Bereich des Präsidiums – alle anderen liegen deutlich besser.

„Beruhigt schlafen“ in Schönwald

Bei einer Häufigkeitsziffer von 1905 Straftaten je 100 000 Einwohner könne man in Schönwald beruhigt schlafen, so der Erste Polizeihauptkommissar. Von insgesamt 48 Straftaten im Vorjahr sei die Zahl auf 46 zurückgegangen.

Kleine Ursache kann große Wirkung haben

„Aber Vorsicht – das kann sich ganz schnell ändern“, bekannte der Polizist. Immerhin sei die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte von drei auf acht gestiegen – das sei immer ein Unsicherheitsfaktor. „Wenn beispielsweise ein Mensch hingeht und seine nicht existierende Hightech-Kamera 35 Mal verkauft, sind das schon 35 Delikte“, deutete er das Ausmaß möglicher Internet-Kriminalität an.

Fünf Taten in 2018 nicht aufgeklärt

Den höchsten Anteil macht auch in Schönwald die Diebstahlskriminalität aus mit 15 Taten (Vorjahr 19). Sehr positiv fällt in Schönwald die Aufklärungsquote auf: Sie liegt im Bereich des Reviers St. Georgen bei Weitem am höchsten mit 89,1 Prozent, damit seien gerade mal fünf Taten nicht aufgeklärt. Drei Straftaten hätten Asylsuchende begangen. Was ihm aber persönliche Genugtuung bereite, sei, dass das Thema Gewalt gegen Polizei, Deutsches Rotes Kreuz (DRK) oder Feuerwehr in Schönwald keine Rolle spiele.

Sechs Unfälle mit zwei Toten sowie vielen Verletzten

Sorge habe ihm dagegen die Zahl der Unfälle und vor allem die Auswirkungen bereitet: Sechs Verkehrsunfälle mit zwei Toten, sieben Schwer- und vier Leichtverletzten bewiesen, dass man noch so viel Geschwindigkeitsbegrenzungen haben könne – wenn einer rasen wolle, rase er. Eine Rolle spiele da häufig der Alkohol.

Blitzer kein Mittel gegen Motorrad-Raser

Bürgermeister Wörpel freute sich, bis auf eben diese Unfallstatistik sei der Polizeibericht positiv. Adalbert Oehler, CDU, ärgerte sich ein wenig: „Motorradfahrer werden durch den Blitzer nicht erfasst.“ Littwin meinte dazu, dass ein Bild von vorne nichts bringt, da der Helm eine Identifizierung fast unmöglich mache. „Es gäbe sicher technische Möglichkeiten, die aber sehr wahrscheinlich auch sehr teuer sind“, so sein Fazit.

Johannes Göppert von der Freien Liste Schönwald (FLS) sah das etwas pragmatischer: „Wir fühlen uns hier sehr wohl und sicher. Wir hatten auch schon andere Probleme. Insgesamt hat sich der Verkehr sehr beruhigt. Und die Motorradfahrer sind eher nach dem Blitzer ein Problem.“