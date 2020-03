von Simona Ciubotaru

Die Weiherma gehören fest zur Schönwälder Kulturlandschaft. Der Verein hat 46 passive und 15 aktive Mitglieder. Die traditionsbewusste Gruppe hat jetzt ihre 30. Mitgliederversammlung im Gasthaus „Schwarzwaldtanne“ absolviert. Die Sitzung fand zwar nur mit acht Mitgliedern statt, die kleine Versammlung war jedoch dennoch beschlussfähig. Mit dabei war auch der Schönwälder Bürgermeister Christian Wörpel.

Ausstrahlung in die Region

In seinem Bericht sprach Vorsitzender Björn Gohlke über die beinahe magische Anziehungskraft, die sowohl die Figur und die Legende des Weihermas, sowie der traditionelle Weihersprung auf die Leute aus der Region und von auswärts ausübten. Die Aktivitäten des Vereins würden den Brauch pflegen und am Leben halten.

Kinder sind fasziniert

Durch die Besuche im Schönwälder Kindergarten und in der Klinik Katharinenhöhe, wo die mythische Figur und die besondere Maske des Weihermannes jedes Jahr vorgestellt werden, werde die Tradition durch die Mitglieder weitergegeben. Die Kinder seien davon fasziniert und würden inzwischen auch viel darüber wissen. Da in die Rehaklinik Katharinenhöhe viele Leute aus anderen Städten und Regionen kommen, werde der Ruf des Schönwälder Weihermas auch weit über die Grenzen des Schwarzwaldes hinausgetragen.

Wasserschaden

Ein wichtiges Thema in der Hauptversammlung war der Vereinssitz, der voriges Jahr einen massiven Wasserschaden erlitten hatte. Durch das Engagement der Vereinsmitglieder hätten sich die Unkosten für die Sanierungsarbeiten in Grenzen gehalten.

Schönwald Schönwälder Gruppen lassen staunen Das könnte Sie auch interessieren

Gedankt wurde auch für das Engagement der aktiven Mitglieder, die beim Schwarzwald-Marathon und beim Sommerfest des Musikvereins auf Escheck mitgeholfen hatten. Es wurde ein großes Lob an die „zwei guten Seelen unseres Standes“, Hanni Ganter und Erika Kaltenbach, an die Sketch-Gruppe und die Gastgeber während der Fasnetzeit ausgesprochen – die Familie Ragg.

Nächste Veranstaltungen

Als anstehende Termine wurden die Schönwälder Waldputzete (20. bis 24. April), das Sommerfest des Musikvereins (25. bis 26. Juli) und der Weihnachtsmarkt in Schönwald (27. November) genannt.

Aktives Vereinsjahr

Schriftführer Hubert Waldvogel berichtete ergänzend über andere Aktivitäten: den Sketch am Zunftabend, die Teilnahme an der Eröffnung der Fastnacht, am Kinderumzug am Schmutzigen Dunschdig und an der Schlüsselübergabe in der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Der beim Publikum sehr beliebte Weihersprung wurde auch dieses Jahr mit Hilfe der Feuerwehr und der Schönwälder Kurkapelle veranstaltet. Zudem war Weiherma beim Umzug in Höchenschwand, beim Empfang der Sparkasse und bei dem Umzug in St. Georgen am Rosenmontag präsent. Nach Umzug und Verbrennen der Fasnetpuppe sei der Verein ins Hotel „Dorer“ zum Essen eingeladen worden.

Gemeinschaft zählt

Bürgermeister Christian Wörpel bedankte sich im Namen der Gemeinde bei dem Verein für die Pflege der Tradition und die aktive Beteiligung an Schönwalds Kulturleben. „30 Jahre, das ist eine lange Zeit, in der Tradition entstehen kann. Nicht die Anzahl der Mitglieder im Verein ist dabei wichtig, sondern ihre Gemeinschaft“, sagte Wörpel. Ein Vereinsheim zu haben sei ebenfalls besonders wichtig, fügte er hinzu.